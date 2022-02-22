Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220222/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-kara-maskeleri-cikarmak-icin-erken-1054103398.html
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Maskeleri çıkarmak için erken
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Maskeleri çıkarmak için erken
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'maske çıkıyor mu' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek 'henüz erken' olduğunu... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T06:57+0300
2022-02-22T06:57+0300
koronavirüs
fahrettin koca
maske
maske zorunluluğu
ateş kara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044903334_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_1a61605348d85a6d98751655480c8a35.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kamuoyunda “Maske yasağı kalkıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Kara “Bence bu hafta ve önümüzdeki hafta maskeleri çıkarmak için erken. Çünkü vaka sayıları hâlâ yüksek. Onun için maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.“Omicron’un bulaştırıcılığı daha kolay. Topluma girdince çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Kara şöyle konuştu: "İstanbul tepe noktasına ulaştı ve şimdi biraz inmeye başladı. Ankara ve İzmir henüz tepe noktasındalar. Bunları birlikte ele aldığımızda bizim önümüzdeki haftalar kapalı alanlarda, risk olan alanlarda maskeye ve kişisel önlemlere çok yoğun şekilde devam etmemiz gerekiyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044903334_96:0:1904:1356_1920x0_80_0_0_2f748ced3c0bba527e8a9947a7ad75cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, maske, maske zorunluluğu, ateş kara

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Maskeleri çıkarmak için erken

06:57 22.02.2022
© AAİstanbul - Taksim - maske
İstanbul - Taksim - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'maske çıkıyor mu' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek 'henüz erken' olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kamuoyunda “Maske yasağı kalkıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Kara “Bence bu hafta ve önümüzdeki hafta maskeleri çıkarmak için erken. Çünkü vaka sayıları hâlâ yüksek. Onun için maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.
“Omicron’un bulaştırıcılığı daha kolay. Topluma girdince çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Kara şöyle konuştu:
"İstanbul tepe noktasına ulaştı ve şimdi biraz inmeye başladı. Ankara ve İzmir henüz tepe noktasındalar. Bunları birlikte ele aldığımızda bizim önümüzdeki haftalar kapalı alanlarda, risk olan alanlarda maskeye ve kişisel önlemlere çok yoğun şekilde devam etmemiz gerekiyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала