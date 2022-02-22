https://tr.sputniknews.com/20220222/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-kara-maskeleri-cikarmak-icin-erken-1054103398.html
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Maskeleri çıkarmak için erken
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Maskeleri çıkarmak için erken
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'maske çıkıyor mu' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek 'henüz erken' olduğunu... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T06:57+0300
2022-02-22T06:57+0300
2022-02-22T06:57+0300
koronavirüs
fahrettin koca
maske
maske zorunluluğu
ateş kara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kamuoyunda “Maske yasağı kalkıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Kara “Bence bu hafta ve önümüzdeki hafta maskeleri çıkarmak için erken. Çünkü vaka sayıları hâlâ yüksek. Onun için maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.“Omicron’un bulaştırıcılığı daha kolay. Topluma girdince çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Kara şöyle konuştu: "İstanbul tepe noktasına ulaştı ve şimdi biraz inmeye başladı. Ankara ve İzmir henüz tepe noktasındalar. Bunları birlikte ele aldığımızda bizim önümüzdeki haftalar kapalı alanlarda, risk olan alanlarda maskeye ve kişisel önlemlere çok yoğun şekilde devam etmemiz gerekiyor."
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fahrettin koca, maske, maske zorunluluğu, ateş kara
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Maskeleri çıkarmak için erken
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'maske çıkıyor mu' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek 'henüz erken' olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kamuoyunda “Maske yasağı kalkıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendir
en Kara “Bence bu hafta ve önümüzdeki hafta maskeleri çıkarmak için erken. Çünkü vaka sayıları hâlâ yüksek. Onun için maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor”
dedi.
“Omicron’un bulaştırıcılığı daha kolay. Topluma girdince çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Kara şöyle konuştu:
"İstanbul tepe noktasına ulaştı ve şimdi biraz inmeye başladı. Ankara ve İzmir henüz tepe noktasındalar. Bunları birlikte ele aldığımızda bizim önümüzdeki haftalar kapalı alanlarda, risk olan alanlarda maskeye ve kişisel önlemlere çok yoğun şekilde devam etmemiz gerekiyor."