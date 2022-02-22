Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220222/bir-kadinin-cantasindan-para-aldigi-iddia-edilen-gazeteci-ozkan-sacma-sapan-montaj-iftira-1054136799.html
Bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen gazeteci Özkan: Saçma sapan montaj, iftira
Bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen gazeteci Özkan: Saçma sapan montaj, iftira
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:19+0300
2022-02-22T22:19+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
metin özkan
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054136639_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_4e898fd7040b3ad21dddc00e0b3a612a.jpg
YeniÇağ gazetesinin Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberine göre; Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki MasterChef restoranda Özkan, on civarında insanın bulunduğu aynı grubun içerisindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Özkan’ın, bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.İddialara ilişkin TELE1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Metin Özkan, “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054136639_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_bb9339b5841ed4ab42331ee533793d4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, devlet bahçeli, metin özkan, kadın

Bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen gazeteci Özkan: Saçma sapan montaj, iftira

22:19 22.02.2022
© Twitter MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Twitter
Abone olGoogle news
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Olayla ilgili konuşan Özkan, görüntülerin "montaj" olduğunu öne sürdü.
YeniÇağ gazetesinin Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberine göre; Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki MasterChef restoranda Özkan, on civarında insanın bulunduğu aynı grubun içerisindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Özkan’ın, bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.
İddialara ilişkin TELE1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Metin Özkan, “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала