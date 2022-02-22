https://tr.sputniknews.com/20220222/bir-kadinin-cantasindan-para-aldigi-iddia-edilen-gazeteci-ozkan-sacma-sapan-montaj-iftira-1054136799.html
Bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen gazeteci Özkan: Saçma sapan montaj, iftira
Bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen gazeteci Özkan: Saçma sapan montaj, iftira
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T22:19+0300
2022-02-22T22:19+0300
2022-02-22T22:19+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
metin özkan
kadın
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YeniÇağ gazetesinin Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberine göre; Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki MasterChef restoranda Özkan, on civarında insanın bulunduğu aynı grubun içerisindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Özkan’ın, bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.İddialara ilişkin TELE1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Metin Özkan, “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
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mhp, devlet bahçeli, metin özkan, kadın
Bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen gazeteci Özkan: Saçma sapan montaj, iftira
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Olayla ilgili konuşan Özkan, görüntülerin "montaj" olduğunu öne sürdü.
YeniÇağ gazetesinin
Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberine göre; Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki MasterChef restoranda Özkan, on civarında insanın bulunduğu aynı grubun içerisindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Özkan’ın, bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.
İddialara ilişkin TELE
1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Metin Özkan, “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor”
ifadelerini kullandı.