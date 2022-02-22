https://tr.sputniknews.com/20220222/bolu-belediye-baskani-ozcan-basini-acti-diye-kadin-belediye-calisanina-uyari-cezasi-verdim-1054129637.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Başını açtı diye kadın belediye çalışanına uyarı cezası verdim

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Başını açtı diye kadın belediye çalışanına uyarı cezası verdim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tesettürlü olduğu için mobbinge uğradığı iddiasında bulunan ve daha sonra baş örtüsünü çıkaran belediye çalışanı avukat... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T18:20+0300

2022-02-22T18:20+0300

2022-02-22T18:21+0300

türkiye

bolu belediyesi

tanju özcan

tesettür

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Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan kadın avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte adaletsiz bir şekilde hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.DHA'nın aktardığı habere göre, savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak hükmü gereği uyarma' cezası verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, H.N.'ye uyarma cezasını yazılı olarak bildirdi. Uyarı cezasında yer alan ifadeler şöyle:"Müteaddit defalar belediye başkanı olarak şahsımı ve arkadaşlarımı idari makamlara ve son olarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğiniz, şikayetiniz öncesinde sürekli olarak başınızın kapalı olmasından dolayı şahsınıza mobbing uygulandığından bahsettiniz. Belediye başkanlığım döneminde kıyafetinden dolayı kimseye baskı uygulanmadığı, telkinde bulunulmadığı herkesin malumu iken, aniden başörtünüzü çıkarma tercihinde bulunduğunuzu öğrendim. Yazılı olarak şahsınıza hitaben, başörtünüzü çıkarma konusunda amir veya çalışma arkadaşlarınızdan birinin bir baskısı veya talebi gelip gelmediğini sordum. 13 Ocak tarihli cevabi yazınızda soruma yanıt olarak 2 sayfa cevap yazmış olduğunuz, ancak sorduğum soruya bir cümle ile 'kişisel tercihim' demek suretiyle muallak bir cevap verdiğiniz ortadadır. Diğer cevaplarınızın sorduğum soruyla bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Başım kapalı, diye mobbing uygulama iddialarının üzerine, hiçbir baskı ve telkin iddianız olmaksızın aniden başörtünüzü çıkarma kararınızı iyi niyetle bağdaşmayan, kamuoyu önünde beni ve temsil ettiğim kurumu zan altında bırakmak amacıyla yapıldığı idaremizce değerlendirilmiştir. Tekamül ettirilmiş olan disiplin soruşturma dosyası ve açıklamalardan 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'Uyarma' cezası ile tecziyenize karar verilmiştir."Konu ile ilgili sorular üstüne Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şu yanıtı verdi:'Bu arkadaşımız daha önce bizi defalarca şikayet etti'

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bolu belediyesi, tanju özcan, tesettür