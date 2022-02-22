ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanmasının artçısı olarak Batı'dan yaptırım açıklamaları gelmeye başladı. Britanya ve müttefiklerinin Rusya'ya... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

Boris Johnson'dan Rusya'ya 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım

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ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanmasının artçısı olarak Batı'dan yaptırım açıklamaları gelmeye başladı. Britanya ve müttefiklerinin Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladıklarını duyuran Başbakan Boris Johnson, 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım açıkladı.