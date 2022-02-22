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Boris Johnson'dan Rusya'ya 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/boris-johnsondan-rusyaya-5-banka-ve-3-kisiyi-hedef-alan-yaptirim-1054123728.html
Boris Johnson'dan Rusya'ya 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım
Boris Johnson'dan Rusya'ya 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım
ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanmasının artçısı olarak Batı'dan yaptırım açıklamaları gelmeye başladı. Britanya ve müttefiklerinin Rusya'ya... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:41+0300
2022-02-22T15:54+0300
ukrayna krizi
britanya
ingiltere
rusya
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Avam Kamarası'nda konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yaptırım açıkladığı Rusya vatandaşları arasında milyarder iş insanı Gennadi Timçenko da var.Johnson'ın yaptırım kapsamına aldığı Rus bankaları şunlar: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Karadeniz Bankası.
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britanya, ingiltere, rusya

Boris Johnson'dan Rusya'ya 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım

15:41 22.02.2022 (güncellendi: 15:54 22.02.2022)
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ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanmasının artçısı olarak Batı'dan yaptırım açıklamaları gelmeye başladı. Britanya ve müttefiklerinin Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladıklarını duyuran Başbakan Boris Johnson, 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırım açıkladı.
Avam Kamarası'nda konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yaptırım açıkladığı Rusya vatandaşları arasında milyarder iş insanı Gennadi Timçenko da var.
Johnson'ın yaptırım kapsamına aldığı Rus bankaları şunlar: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Karadeniz Bankası.
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