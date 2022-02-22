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Brent petrol fiyatında rekor
Brent petrol fiyatında rekor
Brent petrolün varil başına fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 99 doları aştı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:52+0300
2022-02-22T11:52+0300
2022-02-22T12:09+0300
ekonomi
brent petrol
abd
rusya
petrol
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Küresel petrol fiyatları, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle artmaya devam etti ve Brent ham petrolünün fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 99 doları aştı.Bu sabah itibarıyla, Brent ham petrolü için Nisan vadeli fiyatları yüzde 4.05 artarken, West Texas Intermediate'in Nisan vadeli işlemleri ise yüzde 4.66 artışla varil başına 94.44 dolardan işlem gördü.
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brent petrol, abd, rusya, petrol
Brent petrol fiyatında rekor
11:52 22.02.2022 (güncellendi: 12:09 22.02.2022) Abone ol
Brent petrolün varil başına fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 99 doları aştı.
Küresel petrol fiyatları, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle artmaya devam etti ve Brent ham petrolünün fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 99 doları aştı.
Bu sabah itibarıyla, Brent ham petrolü için Nisan vadeli fiyatları yüzde 4.05 artarken, West Texas Intermediate'in Nisan vadeli işlemleri ise yüzde 4.66 artışla varil başına 94.44 dolardan işlem gördü.