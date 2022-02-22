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https://tr.sputniknews.com/20220222/brent-petrol-fiyatinda-rekor--1054111034.html
Brent petrol fiyatında rekor
Brent petrol fiyatında rekor
Brent petrolün varil başına fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 99 doları aştı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
brent petrol
abd
rusya
petrol
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Küresel petrol fiyatları, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle artmaya devam etti ve Brent ham petrolünün fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 99 doları aştı.Bu sabah itibarıyla, Brent ham petrolü için Nisan vadeli fiyatları yüzde 4.05 artarken, West Texas Intermediate'in Nisan vadeli işlemleri ise yüzde 4.66 artışla varil başına 94.44 dolardan işlem gördü.
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brent petrol, abd, rusya, petrol

Brent petrol fiyatında rekor

11:52 22.02.2022 (güncellendi: 12:09 22.02.2022)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Brent petrolün varil başına fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 99 doları aştı.
Küresel petrol fiyatları, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle artmaya devam etti ve Brent ham petrolünün fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 99 doları aştı.
Bu sabah itibarıyla, Brent ham petrolü için Nisan vadeli fiyatları yüzde 4.05 artarken, West Texas Intermediate'in Nisan vadeli işlemleri ise yüzde 4.66 artışla varil başına 94.44 dolardan işlem gördü.
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