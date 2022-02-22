https://tr.sputniknews.com/20220222/brent-petrol-fiyatinda-rekor--1054111034.html

Brent petrol fiyatında rekor

Brent petrol fiyatında rekor

Brent petrolün varil başına fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 99 doları aştı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T11:52+0300

2022-02-22T11:52+0300

2022-02-22T12:09+0300

ekonomi

brent petrol

abd

rusya

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052437627_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e938fe9586307b2c836ff96333735554.jpg

Küresel petrol fiyatları, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle artmaya devam etti ve Brent ham petrolünün fiyatı Eylül 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 99 doları aştı.Bu sabah itibarıyla, Brent ham petrolü için Nisan vadeli fiyatları yüzde 4.05 artarken, West Texas Intermediate'in Nisan vadeli işlemleri ise yüzde 4.66 artışla varil başına 94.44 dolardan işlem gördü.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brent petrol, abd, rusya, petrol