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https://tr.sputniknews.com/20220222/britneyden-15-milyon-dolarlik-rekor-anlasma-14-yil-baba-vasiliginden-neler-cektigini-anlatacak--1054115927.html
Britney'den 15 milyon dolarlık rekor anlaşma: 14 yıl baba vasiliğinden neler çektiğini anlatacak
Britney'den 15 milyon dolarlık rekor anlaşma: 14 yıl baba vasiliğinden neler çektiğini anlatacak
Ünlü şarkıcı Britney Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı. Bunun... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T13:26+0300
2022-02-22T13:46+0300
yaşam
britney spears
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ABD'li pop yıldızı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliğine 14 yıl sonra isyan ederek mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuşması sonrası adeta yeniden doğdu. Kongre'nin bazı üyelerinden "Adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için bizimle görüşmeye davet ediyoruz" mektubu alan pop prensesi, yaşadığı her şeyi anlatacağı bir kitap için rekor anlaşmaya imza attı. Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon &amp; Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı. Page Six'e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, "Anlaşma, Obamalarınkinden sonra tüm zamanların en büyüklerinden biri" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ile First Lady Michelle Obama, 2017'de Penguin Random House'la birden fazla kitap yazmak üzere 65 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşma imzalamıştı. Spears, 15 milyon dolar karşılığı, anı kitabında şöhrete yükselişi, ailesiyle ilişkisi ve 14 yıl vesayet altında yaşama deneyimine dair her şeyi anlatacak. Kasımda babasının vasiliğinden tamamen kurtulan 40 yaşındaki şarkıcı, vesayet düzenlemesi kapsamında kendisine reva gördükleri demoralize edici, aşağılayıcı muamele nedeniyle aile üyelerinin 'hepsinin hapiste olması gerektiğini' söyledi.Spears, kız kardeşi Jamie Lynn'le de kısa süre önce yayımlanan otobiyografi kitabını tanıtırken kendisinin akıl sağlığının bozuk olduğuyla ilgili iddialarda bulunması üzerine kavgaya tutuştu. Kız kardeşini kamuoyu önünde kınayan şarkıcı, Lynn'i 'kitabını satmak için kendisini kullanmakla' suçladı.Avukatı da Lynn'e susma ihtarnamesi göndererek 'Spears'in artık aile zorbalığına uğramayacağını' söyledi. Mektupta "Britney kitabınızı okumadı ve okumayı da düşünmüyor, bununla birlikte o ve milyonlarca hayranı, onu parasal kazanç için nasıl sömürdüğünüzü görünce şoke oldu. Buna göz yumamaz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/britney-spears-konusma-yapmasi-icin-abd-kongresine-davet-edildi-1053958535.html
https://tr.sputniknews.com/20210625/mahkemeye-babasinin-kolesi-haline-geldigini-anlatan-britney-mutluluk-numarasi-yaptigi-icin-1044817684.html
https://tr.sputniknews.com/20220118/britney-spearsin-kardesinden-cagri-her-seyi-kamuoyuna-acik-yapmayi-seciyorsun-beni-ara-1052860676.html
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Britney'den 15 milyon dolarlık rekor anlaşma: 14 yıl baba vasiliğinden neler çektiğini anlatacak

13:26 22.02.2022 (güncellendi: 13:46 22.02.2022)
© REUTERS / Mario AnzuoniBritney Spears 2018 yılındaki 29. GLAAD Medya Ödülleri töreninde poz verirken
Britney Spears 2018 yılındaki 29. GLAAD Medya Ödülleri töreninde poz verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
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Ünlü şarkıcı Britney Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı. Bunun Obama çiftinden sonra tüm zamanların en pahalı kitap anlaşmalarından biri olduğu belirtildi.
ABD'li pop yıldızı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliğine 14 yıl sonra isyan ederek mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuşması sonrası adeta yeniden doğdu. Kongre'nin bazı üyelerinden "Adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için bizimle görüşmeye davet ediyoruz" mektubu alan pop prensesi, yaşadığı her şeyi anlatacağı bir kitap için rekor anlaşmaya imza attı. Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.
Page Six'e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, "Anlaşma, Obamalarınkinden sonra tüm zamanların en büyüklerinden biri" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ile First Lady Michelle Obama, 2017'de Penguin Random House'la birden fazla kitap yazmak üzere 65 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşma imzalamıştı.
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
DÜNYA
ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet
17 Şubat, 17:34
Spears, 15 milyon dolar karşılığı, anı kitabında şöhrete yükselişi, ailesiyle ilişkisi ve 14 yıl vesayet altında yaşama deneyimine dair her şeyi anlatacak.
Kasımda babasının vasiliğinden tamamen kurtulan 40 yaşındaki şarkıcı, vesayet düzenlemesi kapsamında kendisine reva gördükleri demoralize edici, aşağılayıcı muamele nedeniyle aile üyelerinin 'hepsinin hapiste olması gerektiğini' söyledi.
Britney Spears - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2021
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Mahkemeye babasının kölesi haline geldiğini anlatan Britney, mutluluk numarası yaptığı için hayranlarından özür diledi
25 Haziran 2021, 14:05
Spears, kız kardeşi Jamie Lynn'le de kısa süre önce yayımlanan otobiyografi kitabını tanıtırken kendisinin akıl sağlığının bozuk olduğuyla ilgili iddialarda bulunması üzerine kavgaya tutuştu. Kız kardeşini kamuoyu önünde kınayan şarkıcı, Lynn'i 'kitabını satmak için kendisini kullanmakla' suçladı.
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Kardeşinden Britney Spears'a çağrı: Her şeyi kamuoyuna açık yapmayı seçiyorsun, beni ara
18 Ocak, 18:52
Avukatı da Lynn'e susma ihtarnamesi göndererek 'Spears'in artık aile zorbalığına uğramayacağını' söyledi. Mektupta "Britney kitabınızı okumadı ve okumayı da düşünmüyor, bununla birlikte o ve milyonlarca hayranı, onu parasal kazanç için nasıl sömürdüğünüzü görünce şoke oldu. Buna göz yumamaz" denildi.
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