Britney'den 15 milyon dolarlık rekor anlaşma: 14 yıl baba vasiliğinden neler çektiğini anlatacak

ABD'li pop yıldızı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliğine 14 yıl sonra isyan ederek mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuşması sonrası adeta yeniden doğdu. Kongre'nin bazı üyelerinden "Adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için bizimle görüşmeye davet ediyoruz" mektubu alan pop prensesi, yaşadığı her şeyi anlatacağı bir kitap için rekor anlaşmaya imza attı. Spears, yayınevlerinin uğruna büyük bir ihale savaşı verdiği anıları için Simon & Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşmaya vardı. Page Six'e konuşan adı açıklanmayan bir kaynak, "Anlaşma, Obamalarınkinden sonra tüm zamanların en büyüklerinden biri" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ile First Lady Michelle Obama, 2017'de Penguin Random House'la birden fazla kitap yazmak üzere 65 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir anlaşma imzalamıştı. Spears, 15 milyon dolar karşılığı, anı kitabında şöhrete yükselişi, ailesiyle ilişkisi ve 14 yıl vesayet altında yaşama deneyimine dair her şeyi anlatacak. Kasımda babasının vasiliğinden tamamen kurtulan 40 yaşındaki şarkıcı, vesayet düzenlemesi kapsamında kendisine reva gördükleri demoralize edici, aşağılayıcı muamele nedeniyle aile üyelerinin 'hepsinin hapiste olması gerektiğini' söyledi.Spears, kız kardeşi Jamie Lynn'le de kısa süre önce yayımlanan otobiyografi kitabını tanıtırken kendisinin akıl sağlığının bozuk olduğuyla ilgili iddialarda bulunması üzerine kavgaya tutuştu. Kız kardeşini kamuoyu önünde kınayan şarkıcı, Lynn'i 'kitabını satmak için kendisini kullanmakla' suçladı.Avukatı da Lynn'e susma ihtarnamesi göndererek 'Spears'in artık aile zorbalığına uğramayacağını' söyledi. Mektupta "Britney kitabınızı okumadı ve okumayı da düşünmüyor, bununla birlikte o ve milyonlarca hayranı, onu parasal kazanç için nasıl sömürdüğünüzü görünce şoke oldu. Buna göz yumamaz" denildi.

