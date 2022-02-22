https://tr.sputniknews.com/20220222/burkina-fasoda-maden-patlamasi-en-az-59-kisi-oldu-1054110756.html

Burkina Faso'da maden patlaması: En az 59 kişi öldü

Burkina Faso'da maden patlaması: En az 59 kişi öldü

Burkina Faso'da bir maden sahasında patlama meydana geldi. Patlamada, en az 59 kişinin öldüğü belirtiliyor. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T11:51+0300

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dünya

burkina faso

maden

patlama

ölüm

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Burkina Faso'daki bir altın maden sahasının yakınında meydana gelen güçlü bir patlama, en az 59 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Pazartesi öğleden sonra ülkenin güneyindeki Gbomblora köyünde meydana gelen patlamada, yerel yetkililer patlamanın gerçek nedenin henüz bilinmediğini açıkladı. Patlamanın, altını işlemek için kullanılan kimyasallar tarafından tetiklendiğine inanılıyor.Patlama sırasında olay yerinde bulunan bir orman korucusu olan Samson Kambou, AP'ye yaptığı açıklamada "Her yerde ceset gördüm, korkunçtu" dedi.Sosyal medyada patlamaya ilişkin paylaşılan görüntülerde ise, büyük bir hasar meydana geldiği ve çok sayıda ceset parçasının etrafa saçıldığı görüldü. Afrika'daki beşinci en büyük altın üreticisi olan Burkina Faso'da çok sayıda altın madenciliği sahasına ev sahipliği yapıyor.

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burkina faso, maden, patlama, ölüm