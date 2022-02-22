https://tr.sputniknews.com/20220222/burkina-fasoda-maden-patlamasi-en-az-59-kisi-oldu-1054110756.html
Burkina Faso'da maden patlaması: En az 59 kişi öldü
Burkina Faso'da maden patlaması: En az 59 kişi öldü
Burkina Faso'da bir maden sahasında patlama meydana geldi. Patlamada, en az 59 kişinin öldüğü belirtiliyor. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:51+0300
2022-02-22T11:51+0300
2022-02-22T11:51+0300
dünya
burkina faso
maden
patlama
ölüm
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Burkina Faso'daki bir altın maden sahasının yakınında meydana gelen güçlü bir patlama, en az 59 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Pazartesi öğleden sonra ülkenin güneyindeki Gbomblora köyünde meydana gelen patlamada, yerel yetkililer patlamanın gerçek nedenin henüz bilinmediğini açıkladı. Patlamanın, altını işlemek için kullanılan kimyasallar tarafından tetiklendiğine inanılıyor.Patlama sırasında olay yerinde bulunan bir orman korucusu olan Samson Kambou, AP'ye yaptığı açıklamada "Her yerde ceset gördüm, korkunçtu" dedi.Sosyal medyada patlamaya ilişkin paylaşılan görüntülerde ise, büyük bir hasar meydana geldiği ve çok sayıda ceset parçasının etrafa saçıldığı görüldü. Afrika'daki beşinci en büyük altın üreticisi olan Burkina Faso'da çok sayıda altın madenciliği sahasına ev sahipliği yapıyor.
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burkina faso, maden, patlama, ölüm
Burkina Faso'da maden patlaması: En az 59 kişi öldü
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Burkina Faso'da bir maden sahasında patlama meydana geldi. Patlamada, en az 59 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Burkina Faso'daki bir altın maden sahasının yakınında meydana gelen güçlü bir patlama, en az 59 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.
Pazartesi öğleden sonra ülkenin güneyindeki Gbomblora köyünde meydana gelen patlamada, yerel yetkililer patlamanın gerçek nedenin henüz bilinmediğini açıkladı.
Patlamanın, altını işlemek için kullanılan kimyasallar tarafından tetiklendiğine inanılıyor.
Patlama sırasında olay yerinde bulunan bir orman korucusu olan Samson Kambou, AP'ye yaptığı açıklamada "Her yerde ceset gördüm, korkunçtu" dedi.
Sosyal medyada patlamaya ilişkin paylaşılan görüntülerde ise, büyük bir hasar meydana geldiği ve çok sayıda ceset parçasının etrafa saçıldığı görüldü.
Afrika'daki beşinci en büyük altın üreticisi olan Burkina Faso'da çok sayıda altın madenciliği sahasına ev sahipliği yapıyor.