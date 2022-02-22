https://tr.sputniknews.com/20220222/caldigi-motosikleti-sahibine-geri-satmak-isterken-yakalandi-1054120359.html

Çaldığı motosikleti sahibine geri satmak isterken yakalandı

Çaldığı motosikleti sahibine geri satmak isterken yakalandı

İstanbul Büyükçekmece’de bir şahıs çaldığı motosikleti sahibine para karşılığı geri satmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T14:36+0300

2022-02-22T14:36+0300

2022-02-22T14:40+0300

motosiklet

türkiye

hırsızlık

satış

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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17.01.2022 tarihinde Büyükçekmece’de bulunan bir adresten motosiklet çalınması sonucu çalışma başlattı.İncelemeler sonucu olayı 17 yaşındaki L.A. isimli yaşı küçük şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında şahsın motosiklet sahibine ulaşarak para karşılığında geri vereceği belirlendi. Adres bilgilerine ulaşılan şüpheli, 5 Şubat günü saat 17.30’da sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve sahtecilik suçlarında kaydının olduğu tespit edildi.Öte yandan, başka bir olay da 05.02.2022 tarihi saat 11.44 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde bulunan bir adreste hırsızlık suçu işleme teşebbüsünde bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda mavi kotlu, siyah yelekli, kırmızı şapkalı bir şahıs belirlendi.Vatan 3 Caddesi üzerinde bir şahsın koşar halde olduğu görülmesi üzerine polis ekipler şüpheliye dur ihtarında bulundu. Koşarak kaçmaya çalışan 22 yaşındaki M.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu, olay yeri adresine bahçedeki demirleri almak için girdiği öğrenildi.Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden L.A. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/caldigi-tupu-ayni-isletmeye-geri-satti-1053898429.html

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motosiklet, hırsızlık, satış