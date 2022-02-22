https://tr.sputniknews.com/20220222/caz-sanatcisi-ahmet-muvaffak-falay-hayatini-kaybetti-1054116775.html
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti
İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T13:34+0300
2022-02-22T13:34+0300
2022-02-22T13:44+0300
yaşam
caz müzisyeni
sanatçı
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Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu Kuşadalı Türk müzisyen Ahmet Muvaffak Falay bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti.Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu. İstanbul'dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası'na getirilecek olan Falay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.Ahmet Muvaffak Falay kimdir?1930 yılında Kuşadası'nda doğan ve 1942 yılında Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Falay, daha sonra 1956’da aldığı davet üzerine yurtdışına çıkmış, 1964’ten beri İsveç’te yaşamaya başlamıştı.Dünyaca ünlü trompetçi Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek ve yetenekli genç trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum" demişti.
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caz müzisyeni, sanatçı
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti
13:34 22.02.2022 (güncellendi: 13:44 22.02.2022) Abone ol
İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu Kuşadalı Türk müzisyen Ahmet Muvaffak Falay bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti.
Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu. İstanbul'dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası'na getirilecek olan Falay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Ahmet Muvaffak Falay kimdir?
1930 yılında Kuşadası'nda doğan ve 1942 yılında Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Falay, daha sonra 1956’da aldığı davet üzerine yurtdışına çıkmış, 1964’ten beri İsveç’te yaşamaya başlamıştı.
Dünyaca ünlü trompetçi Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek ve yetenekli genç trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum" demişti.