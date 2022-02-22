https://tr.sputniknews.com/20220222/caz-sanatcisi-ahmet-muvaffak-falay-hayatini-kaybetti-1054116775.html

Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti

Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti

İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören dünyaca ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T13:34+0300

2022-02-22T13:34+0300

2022-02-22T13:44+0300

yaşam

caz müzisyeni

sanatçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054116877_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_76dc38f47552a6783c6b87eeef599ed0.jpg

Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu Kuşadalı Türk müzisyen Ahmet Muvaffak Falay bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti.Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu. İstanbul'dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası'na getirilecek olan Falay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.Ahmet Muvaffak Falay kimdir?1930 yılında Kuşadası'nda doğan ve 1942 yılında Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Falay, daha sonra 1956’da aldığı davet üzerine yurtdışına çıkmış, 1964’ten beri İsveç’te yaşamaya başlamıştı.Dünyaca ünlü trompetçi Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek ve yetenekli genç trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum" demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

caz müzisyeni, sanatçı