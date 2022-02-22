Türkiye
Lugansk, Rusya ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nı onayladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220222/cin-disisleri-bakanindan-abdli-mevkidasina-uyari-sert-rekabetin-sonu-tam-tesekkullu-catisma-olur-1054108400.html
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşına uyarı: Sert rekabetin sonu tam teşekküllü çatışma olur
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşına uyarı: Sert rekabetin sonu tam teşekküllü çatışma olur
ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle 3. Dünya Savaşı spekülasyonları yapılırken, Çin'den ABD'ye 'tam teşekküllü çatışma' uyarısı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:13+0300
2022-02-22T11:13+0300
dünya
abd
çin
tayvan
wang yi
antony blinken
silah
patriot
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103301/53/1033015328_0:351:3366:2244_1920x0_80_0_0_2561f5b8e6773f69c1a9269c33a32dfc.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, telefonda konuştuğu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e "Bazı ABD'li yetkililer, Çin ile uzun vadeli, sert bir rekabeti savunuyor ki, bunun Çin ile ABD arasında tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel" dedi. Wang, Washington'ın Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin 'Çin'in gelişimini engelleme konusunda tümüyle yanlış sinyaller gönderdiğini' söyledi.Pekin'ın çıkışı, Washington'ın Patriot hava savunma sistemlerini desteklemek için Taipei'ye silah tedariki konusunda 100 milyon dolarlık anlaşma açıklamasının ardından geldi. Daha önce Çinli yetkililer, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak ABD'li silah devleri Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesiyle dikkatler olası ABD-Rusya savaşına çevrilirken, Wang'ın Blinken'ı uyarması Asya-Pasifik'te de savaş çıkması olasılığını yeniden hatırlattı.
abd
çin
tayvan
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103301/53/1033015328_219:0:3211:2244_1920x0_80_0_0_0de2d66c3588030c8f5c7b43025779d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, tayvan, wang yi, antony blinken, silah, patriot, rusya, ukrayna

Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşına uyarı: Sert rekabetin sonu tam teşekküllü çatışma olur

11:13 22.02.2022
© REUTERSGüney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor
Güney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle 3. Dünya Savaşı spekülasyonları yapılırken, Çin'den ABD'ye 'tam teşekküllü çatışma' uyarısı geldi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, telefonda konuştuğu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e "Bazı ABD'li yetkililer, Çin ile uzun vadeli, sert bir rekabeti savunuyor ki, bunun Çin ile ABD arasında tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel" dedi.
Wang, Washington'ın Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin 'Çin'in gelişimini engelleme konusunda tümüyle yanlış sinyaller gönderdiğini' söyledi.
Pekin'ın çıkışı, Washington'ın Patriot hava savunma sistemlerini desteklemek için Taipei'ye silah tedariki konusunda 100 milyon dolarlık anlaşma açıklamasının ardından geldi.
Daha önce Çinli yetkililer, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak ABD'li silah devleri Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.
ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesiyle dikkatler olası ABD-Rusya savaşına çevrilirken, Wang'ın Blinken'ı uyarması Asya-Pasifik'te de savaş çıkması olasılığını yeniden hatırlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала