https://tr.sputniknews.com/20220222/cin-disisleri-bakanindan-abdli-mevkidasina-uyari-sert-rekabetin-sonu-tam-tesekkullu-catisma-olur-1054108400.html
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşına uyarı: Sert rekabetin sonu tam teşekküllü çatışma olur
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşına uyarı: Sert rekabetin sonu tam teşekküllü çatışma olur
ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle 3. Dünya Savaşı spekülasyonları yapılırken, Çin'den ABD'ye 'tam teşekküllü çatışma' uyarısı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:13+0300
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silah
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, telefonda konuştuğu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e "Bazı ABD'li yetkililer, Çin ile uzun vadeli, sert bir rekabeti savunuyor ki, bunun Çin ile ABD arasında tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel" dedi. Wang, Washington'ın Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin 'Çin'in gelişimini engelleme konusunda tümüyle yanlış sinyaller gönderdiğini' söyledi.Pekin'ın çıkışı, Washington'ın Patriot hava savunma sistemlerini desteklemek için Taipei'ye silah tedariki konusunda 100 milyon dolarlık anlaşma açıklamasının ardından geldi. Daha önce Çinli yetkililer, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak ABD'li silah devleri Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesiyle dikkatler olası ABD-Rusya savaşına çevrilirken, Wang'ın Blinken'ı uyarması Asya-Pasifik'te de savaş çıkması olasılığını yeniden hatırlattı.
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abd, çin, tayvan, wang yi, antony blinken, silah, patriot, rusya, ukrayna
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li mevkidaşına uyarı: Sert rekabetin sonu tam teşekküllü çatışma olur
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ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle 3. Dünya Savaşı spekülasyonları yapılırken, Çin'den ABD'ye 'tam teşekküllü çatışma' uyarısı geldi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, telefonda konuştuğu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e "Bazı ABD'li yetkililer, Çin ile uzun vadeli, sert bir rekabeti savunuyor ki, bunun Çin ile ABD arasında tam teşekküllü bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel" dedi.
Wang, Washington'ın Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin 'Çin'in gelişimini engelleme konusunda tümüyle yanlış sinyaller gönderdiğini' söyledi.
Pekin'ın çıkışı, Washington'ın Patriot hava savunma sistemlerini desteklemek için Taipei'ye silah tedariki konusunda 100 milyon dolarlık anlaşma açıklamasının ardından geldi.
Daha önce Çinli yetkililer, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak ABD'li silah devleri Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.
ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesiyle dikkatler olası ABD-Rusya savaşına çevrilirken, Wang'ın Blinken'ı uyarması Asya-Pasifik'te de savaş çıkması olasılığını yeniden hatırlattı.