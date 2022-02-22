https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-senegal-bizim-icin-mustesna-konumda-bulunuyor-1054120470.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal bizim için müstesna konumda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal bizim için müstesna konumda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor" açıklamasında bulundu. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T14:40+0300
2022-02-22T14:40+0300
2022-02-22T14:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
senegal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.Türk şirketlerinin Senegal'in altyapı ve kalkınmasına destek vermesinden dolayı gurur duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her birinize Türkiye'deki kardeşlerimizin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Dakar'daki Türk evine hepiniz hoş geldiniz. Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Senegal ile olan ticari ilişkilerin geliştirildiğini de aktaran Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah bir milyar dolara ulaşacaktır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-rusyanin-kararinin-kabul-edilmez-olarak-degerlendiriyoruz-1054114500.html
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recep tayyip erdoğan, senegal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal bizim için müstesna konumda bulunuyor
14:40 22.02.2022 (güncellendi: 14:51 22.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.
Türk şirketlerinin Senegal'in altyapı ve kalkınmasına destek vermesinden dolayı gurur duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her birinize Türkiye'deki kardeşlerimizin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Dakar'daki Türk evine hepiniz hoş geldiniz. Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Senegal ile olan ticari ilişkilerin geliştirildiğini de aktaran Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah bir milyar dolara ulaşacaktır" diye konuştu.