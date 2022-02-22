https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-senegal-bizim-icin-mustesna-konumda-bulunuyor-1054120470.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal bizim için müstesna konumda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal bizim için müstesna konumda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor" açıklamasında bulundu. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T14:40+0300

2022-02-22T14:40+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

senegal

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.Türk şirketlerinin Senegal'in altyapı ve kalkınmasına destek vermesinden dolayı gurur duyduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her birinize Türkiye'deki kardeşlerimizin selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Dakar'daki Türk evine hepiniz hoş geldiniz. Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Senegal ile olan ticari ilişkilerin geliştirildiğini de aktaran Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah bir milyar dolara ulaşacaktır" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-rusyanin-kararinin-kabul-edilmez-olarak-degerlendiriyoruz-1054114500.html

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recep tayyip erdoğan, senegal