https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1054125598.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Rusya'nın Donbass'taki tanıma kararı ele alındı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T16:28+0300

2022-02-22T16:28+0300

2022-02-22T16:48+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

türkiye

ukrayna

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını görüşen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın provokatif kararları karşısında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, türkiye, ukrayna