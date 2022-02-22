https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1054125598.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Rusya'nın Donbass'taki tanıma kararı ele alındı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T16:28+0300
2022-02-22T16:28+0300
2022-02-22T16:48+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
türkiye
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını görüşen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın provokatif kararları karşısında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, türkiye, ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
16:28 22.02.2022 (güncellendi: 16:48 22.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Rusya'nın Donbass'taki tanıma kararı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını görüşen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın provokatif kararları karşısında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı.