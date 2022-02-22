https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogandan-senegale-feto-ile-mucadele-tesekkuru-1054097763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:32+0300
2022-02-22T00:32+0300
2022-02-22T00:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
senegal
fetö
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"İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, ikili görüşmelerde ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve terörle mücadele konusunda iş birliğinin nasıl daha ileriye taşınacağını görüşme fırsatı bulduklarını söyledi."Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum"
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recep tayyip erdoğan, senegal, fetö
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü
00:32 22.02.2022 (güncellendi: 00:33 22.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destekten dolayı Senegal'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum." dedi.
"İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, ikili görüşmelerde ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve terörle mücadele konusunda iş birliğinin nasıl daha ileriye taşınacağını görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.
"Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum"