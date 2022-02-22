https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogandan-senegale-feto-ile-mucadele-tesekkuru-1054097763.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'e FETÖ ile mücadele teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T00:32+0300

2022-02-22T00:32+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

senegal

fetö

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"İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, ikili görüşmelerde ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve terörle mücadele konusunda iş birliğinin nasıl daha ileriye taşınacağını görüşme fırsatı bulduklarını söyledi."Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum"

senegal

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recep tayyip erdoğan, senegal, fetö