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https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-sebahat-tuncel-beraat-etti-1054112971.html
‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten yargılanan Sebahat Tuncel beraat etti
‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten yargılanan Sebahat Tuncel beraat etti
DBP’nin tutuklu bulunan eski Eşgenel Başkanı Sebahat Tuncel “Tayip Erdoğan tam bir kadın düşmanıdır, Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T12:36+0300
2022-02-22T12:36+0300
türkiye
sebahat tuncel
cumhurbaşkanına hakaret
diyarbakır
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Tutuklu olan DBP eski Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında 2016 yılında yaptığı bir konuşmada geçen “Tayip Erdoğan tam bir kadın düşmanıdır, Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle açılan ve 11 ay 20 gün hapis cezası verildikten sonra istinaftan dönen davanın duruşması görüldü. 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tuncel’in avukatları Şıvan Cemil Özen ile Cemile Turhallı Balsak hazır bulunurken, Tuncel de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mütalaasını sunan savcı, Tuncel hakkında beraat istedi.Tuncel: Bunlar bir tespittir, hakaret değilDuruşmada savunma yapan Tuncel, açıklama sırasında ifade ettiği bu sözlerin tespite dönük olduğunu belirterek hakaret içermediğini söyledi. Tuncel “Bunlar bir tespittir, kişisel olarak hakaret içeren ifadeler değil. Tamamen AK Parti iktidarının yanlış politikasının sonuçsal anlamdaki tespitleridir. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” dedi.Avukatlar: Müvekkilimizin kullandığı ifadeler ifade özgürlüğü kapsamındadırSavunma yapan Tuncel’in avukatları Şıvan Cemil Özen ile Cemile Turhallı Balsak, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında değerlendirilen cümlenin, şahsa ve yaptığı göreve yönelik alenen hareket içermesi gerektiğini belirterek, “Müvekkil, ‘Recep Tayyip Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır’ şeklinde iki cümle sarf etmiştir. Tabii ki bir tüm konuşmanın içerisinden iki cümleyi cımbızlamak, anlamından uzaklaştırma anlamına geliyor. Zira bu husus ile ilgili AİHM’in ‘Caltees’ İspanya kararında konuşmanın bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bir tespit yapılması halinde bu hususun cümlenin içerisinden birkaç cümle çıkarılması sureti ile hakaret suçu oluşturamayacağı ön görülmüştür. Müvekkilimizin kullandığı ifadeler ifade özgürlüğü kapsamındadır” dedi.Savunmaların ardından mahkeme heyeti Tuncel’in açıklamalarını ağır eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek beraat kararı verdi.
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Sertaç Kayar
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sebahat tuncel, cumhurbaşkanına hakaret, diyarbakır

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ten yargılanan Sebahat Tuncel beraat etti

12:36 22.02.2022
© REUTERS / Toru HanaiSebahat Tuncel
Sebahat Tuncel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Toru Hanai
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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DBP’nin tutuklu bulunan eski Eşgenel Başkanı Sebahat Tuncel “Tayip Erdoğan tam bir kadın düşmanıdır, Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, Tuncel’in sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.
Tutuklu olan DBP eski Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel hakkında 2016 yılında yaptığı bir konuşmada geçen “Tayip Erdoğan tam bir kadın düşmanıdır, Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle açılan ve 11 ay 20 gün hapis cezası verildikten sonra istinaftan dönen davanın duruşması görüldü.
10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tuncel’in avukatları Şıvan Cemil Özen ile Cemile Turhallı Balsak hazır bulunurken, Tuncel de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mütalaasını sunan savcı, Tuncel hakkında beraat istedi.

Tuncel: Bunlar bir tespittir, hakaret değil

Duruşmada savunma yapan Tuncel, açıklama sırasında ifade ettiği bu sözlerin tespite dönük olduğunu belirterek hakaret içermediğini söyledi. Tuncel “Bunlar bir tespittir, kişisel olarak hakaret içeren ifadeler değil. Tamamen AK Parti iktidarının yanlış politikasının sonuçsal anlamdaki tespitleridir. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” dedi.

Avukatlar: Müvekkilimizin kullandığı ifadeler ifade özgürlüğü kapsamındadır

Savunma yapan Tuncel’in avukatları Şıvan Cemil Özen ile Cemile Turhallı Balsak, Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında değerlendirilen cümlenin, şahsa ve yaptığı göreve yönelik alenen hareket içermesi gerektiğini belirterek, “Müvekkil, ‘Recep Tayyip Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır’ şeklinde iki cümle sarf etmiştir. Tabii ki bir tüm konuşmanın içerisinden iki cümleyi cımbızlamak, anlamından uzaklaştırma anlamına geliyor. Zira bu husus ile ilgili AİHM’in ‘Caltees’ İspanya kararında konuşmanın bir bütün olarak ele alınması gerektiği, bir tespit yapılması halinde bu hususun cümlenin içerisinden birkaç cümle çıkarılması sureti ile hakaret suçu oluşturamayacağı ön görülmüştür. Müvekkilimizin kullandığı ifadeler ifade özgürlüğü kapsamındadır” dedi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti Tuncel’in açıklamalarını ağır eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek beraat kararı verdi.
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