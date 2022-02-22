https://tr.sputniknews.com/20220222/disisleri-bakanligindan-ukraynadaki-turk-vatandaslarina-uyari-dogu-bolgelerinden-ayrilin-1054098021.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: 'Doğu bölgelerinden ayrılın'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: 'Doğu bölgelerinden ayrılın'

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T00:41+0300

2022-02-22T00:41+0300

2022-02-22T00:49+0300

ukrayna krizi

dışişleri bakanlığı

türkiye

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Bakanlık açıklamasında, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerin yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-baris-gucu-operasyonlari-talimati-verdi-1054097971.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dışişleri bakanlığı, türkiye, ukrayna