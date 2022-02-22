https://tr.sputniknews.com/20220222/disisleri-bakanligindan-ukraynadaki-turk-vatandaslarina-uyari-dogu-bolgelerinden-ayrilin-1054098021.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: 'Doğu bölgelerinden ayrılın'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: 'Doğu bölgelerinden ayrılın'
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:41+0300
2022-02-22T00:41+0300
2022-02-22T00:49+0300
ukrayna krizi
dışişleri bakanlığı
türkiye
ukrayna
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Bakanlık açıklamasında, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerin yer verildi.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: 'Doğu bölgelerinden ayrılın'
00:41 22.02.2022 (güncellendi: 00:49 22.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denildi.
Bakanlık açıklamasında, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerin yer verildi.