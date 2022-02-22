https://tr.sputniknews.com/20220222/dolar-ve-euro-ne-kadar-oldu-1054105374.html
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar 13.65 liradan, euro ise 15.45 liradan güne başladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T09:34+0300
2022-02-22T09:34+0300
2022-02-22T09:34+0300
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İstanbul Kapalıçarşı'da 13.6530 liradan alınan dolar 13.6550 liradan, 15.4480 liradan alınan euro ise 15.45 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13.64 liradan, euro ise 15.46 liradan satılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/tuzel-kisiler-ve-yuvam-sistemindekilerin-dovizden-tlye-donusen-hesaplarinda-stopaj-sifirlandi-1053810400.html
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Dolar ve euro ne kadar oldu?
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Dolar 13.65 liradan, euro ise 15.45 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 13.6530 liradan alınan dolar 13.6550 liradan, 15.4480 liradan alınan euro ise 15.45 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 13.64 liradan, euro ise 15.46 liradan satılmıştı.