https://tr.sputniknews.com/20220222/dolar-ve-euro-ne-kadar-oldu-1054105374.html

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar 13.65 liradan, euro ise 15.45 liradan güne başladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T09:34+0300

2022-02-22T09:34+0300

2022-02-22T09:34+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

satış

fiyat

artış

döviz

döviz kurları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103101/83/1031018398_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_c9f543ef461c0764aa71b223a53e0da4.jpg

İstanbul Kapalıçarşı'da 13.6530 liradan alınan dolar 13.6550 liradan, 15.4480 liradan alınan euro ise 15.45 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13.64 liradan, euro ise 15.46 liradan satılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/tuzel-kisiler-ve-yuvam-sistemindekilerin-dovizden-tlye-donusen-hesaplarinda-stopaj-sifirlandi-1053810400.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, satış, fiyat, artış, döviz, döviz kurları, döviz kuru