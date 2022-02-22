https://tr.sputniknews.com/20220222/goztepeli-yoneticiden-gomise-utanmaz-ve-terbiyesiz-bir-futbolcunun-kiskirtici-gol-sevinci-1054125172.html

Göztepeli yöneticiden Gomis'e: 'Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun kışkırtıcı gol sevinci'

Göztepeli yöneticiden Gomis'e: 'Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun kışkırtıcı gol sevinci'

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında son golü atan Gomis’in gol sevinci sırasında yaptığı hareketlere eleştirilerde... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T16:19+0300

2022-02-22T16:19+0300

2022-02-22T16:28+0300

bafetimbi gomis

spor

göztepe

tepki

galatasaray

hakem

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, dün oynanan maçta sahasında Galatasaray’a 3-2’lik skorla yenildi. Maçta verilen 4 penaltı kararı, 5 kez VAR’a gidilmesi ve yaşanan saha olayları ön plana çıktı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da maçın ardından yazılır bir açıklama yaptı.Son dakikalarda penaltı golüyle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis’in golden sonra Göztepe tribünlerinin olduğu bölüme giderek sevinç gösterisini yapmasıyla ilgili Papatya, “Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç” dedi.‘Sinir uçlarımızla oynanmıştır’Hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Talat Papatya, "Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın ‘sıfır’ tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR’daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu” ifadelerini kullandı.‘Oyun 29 dakika durdu ama 9 dakika uzatıldı’Papatya, bir sonraki iç saha maçında kendilerini taraftarlarından ayrı bırakma planını hayata geçirenleri yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını vurguladı:‘Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz’Papatya, açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220201/gomis-galatasaray-ile-sozlesme-imzalamak-icin-istanbulda-geri-donecegimin-sozunu-vermistim-1053358549.html

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bafetimbi gomis, göztepe, tepki, galatasaray, hakem