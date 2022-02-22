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Göztepeli yöneticiden Gomis'e: 'Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun kışkırtıcı gol sevinci'
Göztepeli yöneticiden Gomis'e: 'Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun kışkırtıcı gol sevinci'
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında son golü atan Gomis’in gol sevinci sırasında yaptığı hareketlere eleştirilerde... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T16:19+0300
2022-02-22T16:28+0300
bafetimbi gomis
spor
göztepe
tepki
galatasaray
hakem
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, dün oynanan maçta sahasında Galatasaray’a 3-2’lik skorla yenildi. Maçta verilen 4 penaltı kararı, 5 kez VAR’a gidilmesi ve yaşanan saha olayları ön plana çıktı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da maçın ardından yazılır bir açıklama yaptı.Son dakikalarda penaltı golüyle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis’in golden sonra Göztepe tribünlerinin olduğu bölüme giderek sevinç gösterisini yapmasıyla ilgili Papatya, “Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç” dedi.‘Sinir uçlarımızla oynanmıştır’Hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Talat Papatya, "Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın ‘sıfır’ tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR’daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu” ifadelerini kullandı.‘Oyun 29 dakika durdu ama 9 dakika uzatıldı’Papatya, bir sonraki iç saha maçında kendilerini taraftarlarından ayrı bırakma planını hayata geçirenleri yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını vurguladı:‘Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz’Papatya, açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220201/gomis-galatasaray-ile-sozlesme-imzalamak-icin-istanbulda-geri-donecegimin-sozunu-vermistim-1053358549.html
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bafetimbi gomis, göztepe, tepki, galatasaray, hakem

Göztepeli yöneticiden Gomis'e: 'Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun kışkırtıcı gol sevinci'

16:19 22.02.2022 (güncellendi: 16:28 22.02.2022)
© galatasaray.orgBafetimbi Gomis, Galatasaray, Göztepe
Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© galatasaray.org
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Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında son golü atan Gomis’in gol sevinci sırasında yaptığı hareketlere eleştirilerde bulundu. Papatya, “Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, dün oynanan maçta sahasında Galatasaray’a 3-2’lik skorla yenildi. Maçta verilen 4 penaltı kararı, 5 kez VAR’a gidilmesi ve yaşanan saha olayları ön plana çıktı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da maçın ardından yazılır bir açıklama yaptı.
Son dakikalarda penaltı golüyle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis’in golden sonra Göztepe tribünlerinin olduğu bölüme giderek sevinç gösterisini yapmasıyla ilgili Papatya, “Hırslı ve istekli oyunumuzu 3 puanla taçlandırmamız gerekiyordu. Sahada olanlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Utanmaz ve terbiyesiz bir futbolcunun taraftarımızı kışkırtıcı gol sevinci hariç” dedi.

‘Sinir uçlarımızla oynanmıştır’

Hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Talat Papatya, "Asıl mesele saha dışında oynanan oyun. Müsabakadaki kararların doğru veya yanlışlığından bağımsız olarak, iki takım için de kritik ve haftanın belki de en önemli maçına geçmiş müsabakalarda karar ve tavırlarıyla camiamızın ‘sıfır’ tolerans göstereceği bilinen bir hakemi atayarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR’daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu” ifadelerini kullandı.

‘Oyun 29 dakika durdu ama 9 dakika uzatıldı’

Papatya, bir sonraki iç saha maçında kendilerini taraftarlarından ayrı bırakma planını hayata geçirenleri yaptıklarını yanına bırakmayacaklarını vurguladı:
“Kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyetin Türk futbolunun marka değerine verdiği zarar ortadadır. Futbolun olmazsa olmazı ve en güzel unsuru taraftarın hassasiyetine dikkat etmeyen bu zihniyetle ligimiz daha çok yerlerde sürünür. Maçtaki utanç verici rakamları da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Maçtaki tüm goller, penaltı pozisyonları (VAR inceleme süreleri) ve doktor müdahalesi gerektiren fauller ve sakatlıkların süreleri incelenmiştir. Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu hesaplamada korner, taç, frikik, faul aksiyonları dahil edilmemiştir.”

‘Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz’

Papatya, açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:
“Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz.”
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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