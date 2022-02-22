https://tr.sputniknews.com/20220222/halil-falyali-cinayetinde-yeni-gelisme-soylemezin-havalimanindaki-goruntuleri-ortaya-cikti-1054122996.html

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul Havalimanı'na gelişine ilişkin... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T15:33+0300

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'Söylemez Kardeşler' örgütünün lideri olduğu bilinen Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kuzey Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Öte yandan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul Havalimanı'na geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor. Söylemez buradan taksi ile ayrılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220221/halil-falyali-cinayetinde-5-supheli-icin-tutuklama-talebi-1054091972.html

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