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Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden söyleşi daveti
Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden söyleşi daveti
Komedyen Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversite'sinden davet aldı. Kaya, Oxford Üniversitesi'nde ‘Evrensel Mizah’ konulu özel bir... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T17:01+0300
2022-02-22T17:12+0300
hasan can kaya
yaşam
konuşanlar
oxford üniversitesi
mizah
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Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç ve Avusturya'da devam eden Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle 22 Şubat'ta söyleşiye katılacak.‘Konuşanlar’ programıyla popüler olan komedyen Hasan Can Kaya'nın Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşinin odağında da mizah olacak. 'Evrensel Mizah' konulu buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanların neye ve neden güldükleri de bu söyleşinin konuları arasında yer alacak.Oxford Union'da gerçekleştirilecek, siyah Hasan Can Kaya'nın söyleşisi, bugüne kadar ülke başkanları ve ünlü sanatçıların söyleşilerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli münazara kulübü Oxford Union'da gerçekleştirilecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine mart ayı içerisinde; 4 Mart Brüksel, 5 Mart Paris, 18 Mart Dortmund, 19 Mart Stockholm, 20 Mart Hamburg, 25 Mart Rotterdam ve 26 Mart Berlin'deki gösterileriyle devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hasan-can-kaya-rtukun-cezasi-sonrasi-ilk-kez-konustu-muhafazakarlar-da-muhalifler-de-izliyor-1052419280.html
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hasan can kaya, konuşanlar , oxford üniversitesi, mizah

Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden söyleşi daveti

17:01 22.02.2022 (güncellendi: 17:12 22.02.2022)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© YouTube/Konuşanlar
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Komedyen Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversite'sinden davet aldı. Kaya, Oxford Üniversitesi'nde ‘Evrensel Mizah’ konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek.
Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç ve Avusturya'da devam eden Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle 22 Şubat'ta söyleşiye katılacak.
Konuşanlar’ programıyla popüler olan komedyen Hasan Can Kaya'nın Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşinin odağında da mizah olacak. 'Evrensel Mizah' konulu buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak.
Dünyanın farklı ülkelerindeki insanların neye ve neden güldükleri de bu söyleşinin konuları arasında yer alacak.

Oxford Union'da gerçekleştirilecek, siyah

Hasan Can Kaya'nın söyleşisi, bugüne kadar ülke başkanları ve ünlü sanatçıların söyleşilerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli münazara kulübü Oxford Union'da gerçekleştirilecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.
Hasan Can Kaya, Avrupa turnesine mart ayı içerisinde; 4 Mart Brüksel, 5 Mart Paris, 18 Mart Dortmund, 19 Mart Stockholm, 20 Mart Hamburg, 25 Mart Rotterdam ve 26 Mart Berlin'deki gösterileriyle devam edecek.
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