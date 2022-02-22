https://tr.sputniknews.com/20220222/hazine-iki-ihalede-127-milyar-tl-borclandi-1054102880.html

Hazine, iki ihalede 12.7 milyar TL borçlandı

Hazine, iki ihalede 12.7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 12 milyar 655,3 milyon lira borçlanmaya gitti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T05:44+0300

2022-02-22T05:44+0300

2022-02-22T05:51+0300

ekonomi

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

ihale

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8.45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.İhalede basit faiz yüzde 22,26, bileşik faiz ise yüzde 23.49 oldu.Nominal teklifin 3 milyar 748.5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 160.5 milyon lira, net satış 2 milyar 7.9 milyon lira olarak kaydedildi.Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 125 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 396 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 875 milyon liralık satış yapıldı.İkinci ihalede ise 7 yıl (2394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.İhalede dönemsel faiz yüzde 10,29 oldu. Nominal teklifin 6 milyar 454 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 700 milyon lira, net satış 3 milyar 647.4 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 286 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 450 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylelikle piyasaya 12 milyar 655.3 milyon lira borçlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220220/hazine-yarin-iki-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1054052623.html

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