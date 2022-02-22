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https://tr.sputniknews.com/20220222/hindistanda-fili-kurtarmak-icin-cukuru-suyla-doldurdular-1054130014.html
Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular
Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Fili kurtarmak için çukuru suyla dolduran kurtarma ekipleri başarılı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:40+0300
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türkiye
hindistan
fil
çukur
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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu. Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı. Filin kurtarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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hindistan, fil, çukur

Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular

18:40 22.02.2022
© İHA / SOHAİL KHANHindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular
Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA / SOHAİL KHAN
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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Fili kurtarmak için çukuru suyla dolduran kurtarma ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu.
Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı. Filin kurtarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
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