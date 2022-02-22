Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu. Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı. Filin kurtarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Fili kurtarmak için çukuru suyla dolduran kurtarma ekipleri başarılı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular

© İHA / SOHAİL KHAN Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular © İHA / SOHAİL KHAN

Abone ol

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Fili kurtarmak için çukuru suyla dolduran kurtarma ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.