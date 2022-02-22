https://tr.sputniknews.com/20220222/hindistanda-fili-kurtarmak-icin-cukuru-suyla-doldurdular-1054130014.html
Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular
Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Fili kurtarmak için çukuru suyla dolduran kurtarma ekipleri başarılı... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:40+0300
2022-02-22T18:40+0300
2022-02-22T18:39+0300
türkiye
hindistan
fil
çukur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054129979_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_337d01719fb99495824c1c033d1edefd.jpg
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu. Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı. Filin kurtarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
türkiye
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054129979_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_8a3417f6dea2562e18eeb5136775b19e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, fil, çukur
Hindistan’da fili kurtarmak için çukuru suyla doldurdular
Abone ol
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Fili kurtarmak için çukuru suyla dolduran kurtarma ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu.
Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı. Filin kurtarıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.