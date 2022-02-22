https://tr.sputniknews.com/20220222/hirsizlik-icin-girdigi-camide-imami-bicaklayan-kisi-tutuklandi-1054112856.html

Hırsızlık için girdiği camide imamı bıçaklayan kişi tutuklandı

Hırsızlık için girdiği camide imamı bıçaklayan kişi tutuklandı

Bursa'da, hırsızlık amacıyla girdiği camide, imam Halil Okumuş'u bıçakla yaralayan Serkan Kutlu, tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde camiye barınma amacıyla... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T12:30+0300

2022-02-22T12:30+0300

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imam

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Geçen pazar akşamı Osmangazi ilçesindeki Canlılar Camisi'nin içindeki Kuran kursu bölümünde, hırsızlık amacıyla içeri girdiği öne sürülen kişiyi fark eden imam Halil Okumuş, müdahale etti. Yaşanan arbedede Okumuş'u 3 yerinden bıçaklayan şüpheli kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma yapan polis, cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Serkan Kutlu olduğunu belirledi. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan ve emniyete götürülen Kutlu, ifadesinde, "Camiye barınmak amacıyla girmiştim. İmam beni hırsız sandı. Kavga etmeye başlayınca bıçakladım. Pişmanım" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Kutlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Halil Okumuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-hirsizlik-icin-camiye-giren-bir-kisi-imami-3-yerinden-bicakladi--1054061575.html

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