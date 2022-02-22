https://tr.sputniknews.com/20220222/ilaclarini-satan-hemofili-hastalarina-tampon-operasyonu-40-gozalti-1054115648.html
İlaçlarını satan hemofili hastalarına 'Tampon' operasyonu: 40 gözaltı
İlaçlarını satan hemofili hastalarına 'Tampon' operasyonu: 40 gözaltı
Ankara ve çevre illerde, devlet tarafından ödenen hemofili (kan hastalığı) ilaçlarını fazladan yazdırıp, fason ilaç şirketlerine sattığı belirlenen 34 hemofili... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T13:20+0300
2022-02-22T13:20+0300
2022-02-22T13:20+0300
türkiye
operasyon
ankara
ilaç
şirket
satış
hemofili
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı koordineli çalışmayla kentte ve çevre illerde yaşayan 34 hemofili hastasının, ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ederek, kendileri için reçetelenen ilaçlarını fazladan yazdırıp, komisyonculara sattığı belirlendi. Fason ilaç şirketi çalışanlarının da il il gezip bu ilaçları toplayarak daha fazla ilaç satılmasıyla firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi. Bazı hastaların ise Ankara'daki doktorların fazla yazdırıldığını anlayıp, ilaç yazmamaları üzerine farklı illerdeki hastanelere gittiği belirlendi.Kamu zararı 13 mi̇lyon TLFazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara ve çevre illerde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç şebekesine şafak vakti 'Tampon' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 34 hemofili hastası ve ilaç komisyoncusu, fason ilaç şirketi çalışanı ile sahibi dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211106/turk-eczacilari-birligi-645-ilacin-temininde-sikinti-yasaniyor-onlem-alinmazsa-sayi-artacak-1050541371.html
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operasyon, ankara, ilaç, şirket, satış, hemofili
İlaçlarını satan hemofili hastalarına 'Tampon' operasyonu: 40 gözaltı
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Ankara ve çevre illerde, devlet tarafından ödenen hemofili (kan hastalığı) ilaçlarını fazladan yazdırıp, fason ilaç şirketlerine sattığı belirlenen 34 hemofili hastası ve ilaçları alan 6 kişi, 'Tampon' operasyonuyla gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı koordineli çalışmayla kentte ve çevre illerde yaşayan 34 hemofili hastasının, ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ederek, kendileri için reçetelenen ilaçlarını fazladan yazdırıp, komisyonculara sattığı belirlendi.
Fason ilaç şirketi çalışanlarının da il il gezip bu ilaçları toplayarak daha fazla ilaç satılmasıyla firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi. Bazı hastaların ise Ankara'daki doktorların fazla yazdırıldığını anlayıp, ilaç yazmamaları üzerine farklı illerdeki hastanelere gittiği belirlendi.
Kamu zararı 13 mi̇lyon TL
Fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara ve çevre illerde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç şebekesine şafak vakti 'Tampon' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 34 hemofili hastası ve ilaç komisyoncusu, fason ilaç şirketi çalışanı ile sahibi dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.