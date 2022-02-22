https://tr.sputniknews.com/20220222/iyi-parti-ilce-baskani-bicaklanarak-olduruldu-1054106230.html

İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü

İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T10:08+0300

2022-02-22T10:08+0300

2022-02-22T10:08+0300

türkiye

iyi parti

kütahya

ilçe başkanı

bıçaklama

cinayet

ölüm

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Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.

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iyi parti, kütahya, ilçe başkanı, bıçaklama, cinayet, ölüm