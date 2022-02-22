https://tr.sputniknews.com/20220222/iyi-parti-ilce-baskani-bicaklanarak-olduruldu-1054106230.html
İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T10:08+0300
2022-02-22T10:08+0300
2022-02-22T10:08+0300
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iyi parti
kütahya
ilçe başkanı
bıçaklama
cinayet
ölüm
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Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/iyi-partili-agiralioglu-biz-olmasak-mesela-chp-ne-kadar-oy-alabiliyor-cumhur-ittifakindan-1053287463.html
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İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.
Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.
Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.