Türkiye
Bahçeli: Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220222/iyi-parti-ilce-baskani-bicaklanarak-olduruldu-1054106230.html
İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T10:08+0300
2022-02-22T10:08+0300
türkiye
iyi parti
kütahya
ilçe başkanı
bıçaklama
cinayet
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054106185_0:0:597:335_1920x0_80_0_0_e1950a619261559a7b8ca49f419d4dc4.jpg
Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/iyi-partili-agiralioglu-biz-olmasak-mesela-chp-ne-kadar-oy-alabiliyor-cumhur-ittifakindan-1053287463.html
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054106185_0:0:597:447_1920x0_80_0_0_11be4d617e1af21ced448fd7fef65bca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti, kütahya, ilçe başkanı, bıçaklama, cinayet, ölüm

İYİ Parti ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü

10:08 22.02.2022
© İHAİYİ Partili ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü
İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklanarak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.
Kütahya'nın Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.
Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
POLİTİKA
İYİ Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?
30 Ocak, 21:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала