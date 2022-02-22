https://tr.sputniknews.com/20220222/izmirde-suya-yuzde-30-zam-1054103138.html
İzmir'de suya yüzde 30 zam
İzmir'de suya yüzde 30 zam
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırdı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T06:25+0300
2022-02-22T06:25+0300
2022-02-22T06:25+0300
ekonomi
izmir
su
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045164621_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_c5dcc17e49c53659a180bcd2ccfa061e.jpg
İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilirken, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.'Hiçbirimiz için zafer değil'Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşenir Belediye Başkanı Soyer ise şunları söyledi:"Oy çokluğu ile zam yapıyor olmamız hiçbirimiz için zafer değil. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. İzmir’de vatandaşların suyu çok daha düşük bedellerle tüketmesini isteriz. Vazifemiz bu. Olabildiğince dar gelirli vatandaşları koruyacak düzenlemeler yapmaya çalıştık ama sevinerek kutlayacağımız bir durum değil. Dilerim İzmirlilere çok daha düşük bedellerle su üreteceğimiz günleri İzmir’de kurarız."İzmir'de 4 gün önce su faturalarındaki KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220218/izmirde-su-faturalarindaki-kdv-orani-yuzde-1e-dusuruldu-1053971504.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045164621_0:0:1616:1212_1920x0_80_0_0_eb34e2087599ea7d954ae1d058970a42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, su, zam
İzmir'de suya yüzde 30 zam
Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapılmasını kararlaştırdı.
İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.
Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.
Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.
Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilirken, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.
'Hiçbirimiz için zafer değil'
Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşenir Belediye Başkanı Soyer ise şunları söyledi:
"Oy çokluğu ile zam yapıyor olmamız hiçbirimiz için zafer değil. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. İzmir’de vatandaşların suyu çok daha düşük bedellerle tüketmesini isteriz. Vazifemiz bu. Olabildiğince dar gelirli vatandaşları koruyacak düzenlemeler yapmaya çalıştık ama sevinerek kutlayacağımız bir durum değil. Dilerim İzmirlilere çok daha düşük bedellerle su üreteceğimiz günleri İzmir’de kurarız."
İzmir'de 4 gün önce su faturalarındaki KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü.