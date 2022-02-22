https://tr.sputniknews.com/20220222/kaliforniyada-bir-ayi-28-evden-yiyecek-caldi-152-sikayet-telefonu-geldi-1054101702.html

Kaliforniya'da bir ayı 28 evden yiyecek çaldı, 152 şikayet telefonu geldi

Kaliforniya'da bir ayı 28 evden yiyecek çaldı, 152 şikayet telefonu geldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir ayının 28 ayrı evden yiyecek çaldığı bildirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T04:17+0300

2022-02-22T04:17+0300

2022-02-22T04:17+0300

yaşam

kaliforniya

ayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044789811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18657ed3d1b6ddcd356b33fe1e79d4c0.jpg

Kaliforniya'nın vahşi yaşam ajansı, Tahoe bölgesinde Tank Hank diye bilinen yaklaşık 225 kiloluk bir ayının 28 eve girdiği ve bölge polisinin ayı hakkında 152 şikayet telefonu aldığı bilgisini paylaştı.Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı da bölgedeki evlere girmeyi alışkanlık haline getiren ayının zamanla insanlardan korkma dürtüsünü yitirdiğini, onları yiyecek bulma iç güdüsüyle eşleştirdiğine değindi.Durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğü, evlere dadanan ayı hakkında en son şikayetin hafta sonunda polise bildirildiği kaydedildi.Yöre halkına korku salan ayıyı yakalama çabaları sürerken, ayıları koruma amaçlı sivil toplum kuruluşu Bear League ise yetkililerin söz konusu ayıyı öldürmemesi için çare aradığını duyurdu.Ayı baskınlarının sık yaşandığı eyalette 2020'de aynı türde bir ayı girdiği marketteki ürünlerin bulunduğu rafları dağıtmış, şekerlemeleri yemeğe çalışırken kameralara yakalanmıştı.Boynuna takip sinyalli bir tasma takılarak yakındaki bir vahşi yaşam alanına bırakılan ayı geçen yıl ölü bulunmuştu.Ağaçlık arazinin içinde kalan evlerde yaşayan bölge halkı, ayıların tacizlerinden korunmaları için açık alanlara yiyecek veya çöp kutularını koymamaları hususunda sık sık uyarılıyor.

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaliforniya, ayı