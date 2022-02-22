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Kayıp muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu: 13 gözaltı
Kayıp muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu: 13 gözaltı
Elazığ'da 5 ay önce kaybolan 41 yaşındaki eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin toprağa gömülü cesedi bulundu. Bahçeci'nin cansız bedeni otopsi için morga... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T09:15+0300
2022-02-22T09:15+0300
2022-02-22T09:15+0300
türkiye
elazığ
muhtar
kayıp
cinayet
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Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci’nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.
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elazığ, muhtar, kayıp, cinayet
Kayıp muhtarın cesedi toprağa gömülü bulundu: 13 gözaltı
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Elazığ'da 5 ay önce kaybolan 41 yaşındaki eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin toprağa gömülü cesedi bulundu. Bahçeci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kızılay Mahallesi eski muhtarı 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmanın ardından 13 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci’nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Ceset bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.