https://tr.sputniknews.com/20220222/kayseride-13-yasindaki-cocugun-tabancayla-ates-etmesi-sonucu-bir-kisi-yaralandi-1054135256.html
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasındaki kavga sırasında, 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T21:27+0300
2022-02-22T21:27+0300
2022-02-22T21:28+0300
kayseri
silah
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yaralama
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Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Bu esnada markete giden 44 yaşındaki H.K, 13 yaşındaki İ.A'nın tabancayla ateş etmesi, S.T. isimli kadın da darp sonucu yaralandı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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kayseri, silah, yaralama
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı
21:27 22.02.2022 (güncellendi: 21:28 22.02.2022) Abone ol
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasındaki kavga sırasında, 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Bu esnada markete giden 44 yaşındaki H.K, 13 yaşındaki İ.A'nın tabancayla ateş etmesi, S.T. isimli kadın da darp sonucu yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.