https://tr.sputniknews.com/20220222/kayseride-13-yasindaki-cocugun-tabancayla-ates-etmesi-sonucu-bir-kisi-yaralandi-1054135256.html

Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasındaki kavga sırasında, 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T21:27+0300

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kayseri

silah

türkiye

yaralama

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Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Bu esnada markete giden 44 yaşındaki H.K, 13 yaşındaki İ.A'nın tabancayla ateş etmesi, S.T. isimli kadın da darp sonucu yaralandı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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kayseri, silah, yaralama