https://tr.sputniknews.com/20220222/kazakistan-rus-sputnik-m-koronavirus-asisini-onaylayan-ilk-ulke-oldu-1054122333.html

Kazakistan, Rus ‘Sputnik M’ koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu

Kazakistan, Rus ‘Sputnik M’ koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-22T15:12+0300

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koronavirüs

kovid-19

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus Sputnik M koronavirüs aşısının ülkede kullanımına onay verdiği belirtildi.Açıklamada, “Böylece Kazakistan, Sputnik M aşısının kullanımını onaylayan ilk yabancı devlet oldu” denildi.24 Kasım 2021'de Rusya Sağlık Bakanlığı 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısını tescil etmişti. Sputnik M, yetişkinler için geliştirilen Sputnik V dozunun 1/5'inden oluşuyor.RDIF’e göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısını 12-17 yaş grubu çocuklar arasında yüksek güvenlik ve immünojenite profilini doğrulayan klinik çalışmalar temelinde tescil etti. Klinik denemeler sırasında aşının herhangi bir yan etkisine rastlanmadı.Rusya’da 12-17 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına 24 Ocak'ta başlanmıştı.2 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaklaşık 17 bin çocuğun Kovid-19’a karşı aşılandığını açıklamıştı.

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kazakistan, sputnik m, koronavirüs, kovid-19