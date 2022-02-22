https://tr.sputniknews.com/20220222/kazakistan-rus-sputnik-m-koronavirus-asisini-onaylayan-ilk-ulke-oldu-1054122333.html
Kazakistan, Rus ‘Sputnik M’ koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu
Kazakistan, Rus ‘Sputnik M’ koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu
Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:12+0300
2022-02-22T15:12+0300
2022-02-22T15:12+0300
dünya
kazakistan
sputnik m
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053309827_0:100:3232:1918_1920x0_80_0_0_e76f4edb0468f8d906c5442d2b78b682.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus Sputnik M koronavirüs aşısının ülkede kullanımına onay verdiği belirtildi.Açıklamada, “Böylece Kazakistan, Sputnik M aşısının kullanımını onaylayan ilk yabancı devlet oldu” denildi.24 Kasım 2021'de Rusya Sağlık Bakanlığı 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısını tescil etmişti. Sputnik M, yetişkinler için geliştirilen Sputnik V dozunun 1/5'inden oluşuyor.RDIF’e göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısını 12-17 yaş grubu çocuklar arasında yüksek güvenlik ve immünojenite profilini doğrulayan klinik çalışmalar temelinde tescil etti. Klinik denemeler sırasında aşının herhangi bir yan etkisine rastlanmadı.Rusya’da 12-17 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına 24 Ocak'ta başlanmıştı.2 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaklaşık 17 bin çocuğun Kovid-19’a karşı aşılandığını açıklamıştı.
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053309827_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_7791a6385eeda81bf1245aaa8ca4d500.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazakistan, sputnik m, koronavirüs, kovid-19
Kazakistan, Rus ‘Sputnik M’ koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke oldu
Abone ol
Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus koronavirüs aşısı Sputnik M'nin kullanımını onayladığı bildirildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın 12-17 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen Rus Sputnik M koronavirüs aşısının ülkede kullanımına onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Böylece Kazakistan, Sputnik M aşısının kullanımını onaylayan ilk yabancı devlet oldu” denildi.
24 Kasım 2021'de Rusya Sağlık Bakanlığı 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik M aşısını tescil etmişti. Sputnik M, yetişkinler için geliştirilen Sputnik V dozunun 1/5'inden oluşuyor.
RDIF’e göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik M aşısını 12-17 yaş grubu çocuklar arasında yüksek güvenlik ve immünojenite profilini doğrulayan klinik çalışmalar temelinde tescil etti. Klinik denemeler sırasında aşının herhangi bir yan etkisine rastlanmadı.
Rusya’da 12-17 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına 24 Ocak'ta başlanmıştı.
2 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaklaşık 17 bin çocuğun Kovid-19’a karşı aşılandığını açıklamıştı.