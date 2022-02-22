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https://tr.sputniknews.com/20220222/kolombiyada-kurtaj-24-haftaya-kadar-suc-olmaktan-cikarildi--1054105302.html
Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı
Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı
Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi hamileliğin 24. haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T09:34+0300
2022-02-22T09:35+0300
dünya
kolombiya
kürtaj
hamile
ceza
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, hamileliğin 24. haftasına kadar gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi. Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak" ifadesine yer verildi. Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken, karşıt olan gruplarca tepki gösterildi. Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, "Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır" ifadesini kullandı. Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu. Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220204/kolombiyada-kurtaj-hakki-savunuculari-baskent-bogotada-eylem-duzenledi-1053454670.html
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kolombiya, kürtaj, hamile, ceza

Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı

09:34 22.02.2022 (güncellendi: 09:35 22.02.2022)
© REUTERS / LUISA GONZALEZKolombiya- Kürtaj
Kolombiya- Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / LUISA GONZALEZ
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Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi hamileliğin 24. haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, hamileliğin 24. haftasına kadar gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi.
Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak" ifadesine yer verildi. Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken, karşıt olan gruplarca tepki gösterildi.
Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, "Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır" ifadesini kullandı.
Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu. Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.
Kolombiya'da kürtaj hakkı savunucuları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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