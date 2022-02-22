https://tr.sputniknews.com/20220222/kolombiyada-kurtaj-24-haftaya-kadar-suc-olmaktan-cikarildi--1054105302.html

Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı

Kolombiya'da kürtaj 24. haftaya kadar suç olmaktan çıkarıldı

Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi hamileliğin 24. haftasına kadar isteğe göre kürtaj yapılmasını suç olmaktan çıkardı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T09:34+0300

2022-02-22T09:34+0300

2022-02-22T09:35+0300

dünya

kolombiya

kürtaj

hamile

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054105498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66ff265a9cf81c5d1cdac392562ad84c.jpg

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda tartışılan ceza kanunu, 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek, hamileliğin 24. haftasına kadar gönüllü şekilde sonlandırılmasını yasal hale getirdi. Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bundan sonra gebeliğin 24. haftasından itibaren kürtaj yapıldığı taktirde cezalandırılacak" ifadesine yer verildi. Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken, karşıt olan gruplarca tepki gösterildi. Kararın başından bu yana en güçlü destekçilerinden biri olduğu bilinen Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, "Oy kullanma hakkından sonra bu karar, kadınların tam ve eşit şekilde hayata katılmaları için tarihi bir başarıdır" ifadesini kullandı. Ülkede 2006'dan bu yana yürürlükte olan kürtaj yasası, hamile kadının beden veya ruh sağlığı için risk oluşturması, cinsel istismar gibi vakalarda kürtaja yasal olarak izin veriliyordu. Bu istisnalar dışında kürtaj yapan ve yaptıran kişilerle ilgili 16 aydan 54 aya kadar hapis cezası veriliyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220204/kolombiyada-kurtaj-hakki-savunuculari-baskent-bogotada-eylem-duzenledi-1053454670.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kolombiya, kürtaj, hamile, ceza