https://tr.sputniknews.com/20220222/kremlin-donbassa-guclerimizi-gonderip-gondermeyecegimize-gelismelere-gore-karar-verecegiz-1054118385.html
Kremlin: Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz
Kremlin: Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz
Kremlin Dözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine askeri güçlerini gönderip göndermeyeceğine bölgedeki gelişmelere göre karar... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T13:54+0300
2022-02-22T13:54+0300
2022-02-22T14:07+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov düzenlediği basın toplantısında, Rusya askeri güçlerinin Donbass’a girdikleri yönündeki açıklamalara ilişkin, Rus güçlerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine girdiklerine dair bir bilgisi olmadığını belirtti.Peskov, bu cumhuriyetlere asker gönderme kararını, bölgede durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak alacaklarını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımalarının ardından, her şeyden önce burada Ukrayna ordusunun daimi provokasyonları ile yaşayan nüfusun güvenliğini sağlamak istediklerini belirtti.
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kremlin, rusya, ukrayna
Kremlin: Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz
13:54 22.02.2022 (güncellendi: 14:07 22.02.2022) Abone ol
Kremlin Dözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine askeri güçlerini gönderip göndermeyeceğine bölgedeki gelişmelere göre karar vereceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov düzenlediği basın toplantısında, Rusya askeri güçlerinin Donbass’a girdikleri yönündeki açıklamalara ilişkin, Rus güçlerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine girdiklerine dair bir bilgisi olmadığını belirtti.
Peskov, bu cumhuriyetlere asker gönderme kararını, bölgede durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak alacaklarını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımalarının ardından, her şeyden önce burada Ukrayna ordusunun daimi provokasyonları ile yaşayan nüfusun güvenliğini sağlamak istediklerini belirtti.