https://tr.sputniknews.com/20220222/kremlin-donbassa-guclerimizi-gonderip-gondermeyecegimize-gelismelere-gore-karar-verecegiz-1054118385.html

Kremlin: Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz

Kremlin: Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz

Kremlin Dözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine askeri güçlerini gönderip göndermeyeceğine bölgedeki gelişmelere göre karar... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T13:54+0300

2022-02-22T13:54+0300

2022-02-22T14:07+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Peskov düzenlediği basın toplantısında, Rusya askeri güçlerinin Donbass’a girdikleri yönündeki açıklamalara ilişkin, Rus güçlerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine girdiklerine dair bir bilgisi olmadığını belirtti.Peskov, bu cumhuriyetlere asker gönderme kararını, bölgede durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak alacaklarını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımalarının ardından, her şeyden önce burada Ukrayna ordusunun daimi provokasyonları ile yaşayan nüfusun güvenliğini sağlamak istediklerini belirtti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, rusya, ukrayna