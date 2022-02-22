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Kuşadası sahilinde nadir görülen deniz canlıları ölü olarak bulundu
Kuşadası sahilinde nadir görülen deniz canlıları ölü olarak bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nadir olarak görülen Tırtak türü bir yunus ve Chelonia Mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağası sahilde ölü olarak bulundu. Ekosistemi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T09:23+0300
2022-02-22T09:23+0300
türkiye
kuşadası
ölü
yunus
deniz
sahil
kaplumbağa
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Güzelçamlı sahilinde denizlerde nadir olarak görülen tırtak türü bir yunus ve Chelonia Mydas türü yeşil bir deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. EKODOSD'a yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD ekibi hayvanlar üzerinde inceleme yaptı. Yunus üzerinde yapılan incelemede, karında muhtemelen kesici bir aletle kesilmiş yarılma ve kuyrukta derin bir kesik izi olduğu görüldü. Yunusun hedef dışı av olarak yakalandığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade eden EKODSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun deri yüzeyine bakıldığında oluşan düzgün çiziklerin muhtemelen büyük bir tekne güvertesinde sürünmekten meydana geldiği düşünüyoruz. Yunusun hedef dışı av olarak yakalandığı ve sonucunda bu durumun meydana geldiği tahmin ediliyor. Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar deniz kirliliği, trol ağlarına takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken bazen de duyarsız kişilerce bu yunusta olduğu gibi kasti ölümler de yaşanıyor. IUCN kategorilerine göre, Küresel ve Akdeniz ölçeğinde tehlike altında olan Tırtak türü 2,14 metre boyutundaki yunustan doku örnekleri alınarak, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na gönderildi" dedi.Deniz kaplumbağası da ölü olarak bulunduÖte yandan yakın bir sahilde başka önemli tür olan Chelonia Mydas türü bir Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın da kıyıda ölü olarak bulunduğunu belirten Sürücü, "Yapılan incelemelerde herhangibir yara ve kesi izine rastlanmadı. Bu kaplumbağanın da hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Yeşil kaplumbağanın ölçümlemeleri yapılarak, doku ve keratin örnekleri alındı. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne DNA çalışmaları için gönderildi. Kaplumbağa da mikroplastik çalışmaları için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderilecek" diye konuştu.Denizlerde nadir görülen canların korunması gerektiğini kaydeden Sürücü, "Deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olan bu nadir türlerin korunması için başta deniz insanlarına, deniz kirliliğinin önlenmesi için duyarlı insan sayısının çoğaltılmasına, gerekli denetim ve yaptırımların uygulanması için de ilgili kurumlara önemli görev düşüyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/bakan-kurum-plastikler-deniz-canlilarimizi-tehdit-ediyor-1051602376.html
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kuşadası, ölü, yunus, deniz, sahil, kaplumbağa

Kuşadası sahilinde nadir görülen deniz canlıları ölü olarak bulundu

09:23 22.02.2022
© İHAKuşadası sahilinde nadir görülen deniz canlıları ölü olarak bulundu
Kuşadası sahilinde nadir görülen deniz canlıları ölü olarak bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nadir olarak görülen Tırtak türü bir yunus ve Chelonia Mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağası sahilde ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, denizlerde nadir görülen canlıların korunması gerektiğini belirtti.
Güzelçamlı sahilinde denizlerde nadir olarak görülen tırtak türü bir yunus ve Chelonia Mydas türü yeşil bir deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu.
EKODOSD'a yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD ekibi hayvanlar üzerinde inceleme yaptı. Yunus üzerinde yapılan incelemede, karında muhtemelen kesici bir aletle kesilmiş yarılma ve kuyrukta derin bir kesik izi olduğu görüldü.
Yunusun hedef dışı av olarak yakalandığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade eden EKODSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun deri yüzeyine bakıldığında oluşan düzgün çiziklerin muhtemelen büyük bir tekne güvertesinde sürünmekten meydana geldiği düşünüyoruz. Yunusun hedef dışı av olarak yakalandığı ve sonucunda bu durumun meydana geldiği tahmin ediliyor. Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar deniz kirliliği, trol ağlarına takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken bazen de duyarsız kişilerce bu yunusta olduğu gibi kasti ölümler de yaşanıyor. IUCN kategorilerine göre, Küresel ve Akdeniz ölçeğinde tehlike altında olan Tırtak türü 2,14 metre boyutundaki yunustan doku örnekleri alınarak, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na gönderildi" dedi.

Deniz kaplumbağası da ölü olarak bulundu

Öte yandan yakın bir sahilde başka önemli tür olan Chelonia Mydas türü bir Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın da kıyıda ölü olarak bulunduğunu belirten Sürücü, "Yapılan incelemelerde herhangibir yara ve kesi izine rastlanmadı. Bu kaplumbağanın da hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Yeşil kaplumbağanın ölçümlemeleri yapılarak, doku ve keratin örnekleri alındı. Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne DNA çalışmaları için gönderildi. Kaplumbağa da mikroplastik çalışmaları için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderilecek" diye konuştu.

Denizlerde nadir görülen canların korunması gerektiğini kaydeden Sürücü, "Deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olan bu nadir türlerin korunması için başta deniz insanlarına, deniz kirliliğinin önlenmesi için duyarlı insan sayısının çoğaltılmasına, gerekli denetim ve yaptırımların uygulanması için de ilgili kurumlara önemli görev düşüyor" ifadelerini kullandı.
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