https://tr.sputniknews.com/20220222/lavrov-kimse-2014ten-sonra-kievin-ukraynada-yasayanlarin-tamamini-temsil-ettigini-soyleyemez-1054113823.html
Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez
Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayan insanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez" açıklamasında bulundu 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T12:43+0300
2022-02-22T12:43+0300
2022-02-22T12:43+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamalarında, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımasına Batı ülkelerinin verdikleri tepkilerin, beklendik olduğunu söyledi.Bunun yanında Lavrov, ‘kimsenin, Kiev’in 2014’ten sonra Ukrayna’da yaşayan halkın tamamını temsil ettiğini iddia edemeyeceğini’ belirtti.Kiev, 2014’te Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk’te yaşayan halka karşı ‘terörle mücadele operasyonu’ adını verdiği bir askeri harekat başlatmıştı.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, kiev
Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayan insanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez" açıklamasında bulundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamalarında, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımasına Batı ülkelerinin verdikleri tepkilerin, beklendik olduğunu söyledi.
Bunun yanında Lavrov, ‘kimsenin, Kiev’in 2014’ten sonra Ukrayna’da yaşayan halkın tamamını temsil ettiğini iddia edemeyeceğini’ belirtti.
Kiev, 2014’te Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk’te yaşayan halka karşı ‘terörle mücadele operasyonu’ adını verdiği bir askeri harekat başlatmıştı.