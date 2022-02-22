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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/lavrov-kimse-2014ten-sonra-kievin-ukraynada-yasayanlarin-tamamini-temsil-ettigini-soyleyemez-1054113823.html
Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez
Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayan insanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez" açıklamasında bulundu 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T12:43+0300
2022-02-22T12:43+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
ukrayna
kiev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamalarında, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımasına Batı ülkelerinin verdikleri tepkilerin, beklendik olduğunu söyledi.Bunun yanında Lavrov, ‘kimsenin, Kiev’in 2014’ten sonra Ukrayna’da yaşayan halkın tamamını temsil ettiğini iddia edemeyeceğini’ belirtti.Kiev, 2014’te Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk’te yaşayan halka karşı ‘terörle mücadele operasyonu’ adını verdiği bir askeri harekat başlatmıştı.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, kiev

Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez

12:43 22.02.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayan insanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez" açıklamasında bulundu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamalarında, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımasına Batı ülkelerinin verdikleri tepkilerin, beklendik olduğunu söyledi.
Bunun yanında Lavrov, ‘kimsenin, Kiev’in 2014’ten sonra Ukrayna’da yaşayan halkın tamamını temsil ettiğini iddia edemeyeceğini’ belirtti.
Kiev, 2014’te Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk’te yaşayan halka karşı ‘terörle mücadele operasyonu’ adını verdiği bir askeri harekat başlatmıştı.
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