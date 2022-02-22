https://tr.sputniknews.com/20220222/lavrov-kimse-2014ten-sonra-kievin-ukraynada-yasayanlarin-tamamini-temsil-ettigini-soyleyemez-1054113823.html

Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez

Lavrov: Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse, 2014’ten sonra Kiev’in Ukrayna’da yaşayan insanların tamamını temsil ettiğini söyleyemez" açıklamasında bulundu 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T12:43+0300

2022-02-22T12:43+0300

2022-02-22T12:43+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

ukrayna

kiev

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamalarında, Rusya’nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımasına Batı ülkelerinin verdikleri tepkilerin, beklendik olduğunu söyledi.Bunun yanında Lavrov, ‘kimsenin, Kiev’in 2014’ten sonra Ukrayna’da yaşayan halkın tamamını temsil ettiğini iddia edemeyeceğini’ belirtti.Kiev, 2014’te Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ve Donetsk’te yaşayan halka karşı ‘terörle mücadele operasyonu’ adını verdiği bir askeri harekat başlatmıştı.

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sergey lavrov, rusya, ukrayna, kiev