https://tr.sputniknews.com/20220222/macron-avrupanin-rusyaya-yaptirim-karari-almasini-istedi-1054098753.html

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T01:07+0300

2022-02-22T01:07+0300

2022-02-22T01:20+0300

emmanuel macron

ukrayna krizi

vladimir putin

kınama

bmgk

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Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile durum değerlendirmesi yaptı.Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html

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emmanuel macron, vladimir putin, kınama, bmgk