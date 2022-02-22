Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/macron-avrupanin-rusyaya-yaptirim-karari-almasini-istedi-1054098753.html
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:07+0300
2022-02-22T01:20+0300
emmanuel macron
ukrayna krizi
vladimir putin
kınama
bmgk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053631288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0875f65e0d9dcefeac2a37554ece5ed8.jpg
Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile durum değerlendirmesi yaptı.Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053631288_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_394171e8110b7cff68535bbba9f9f53a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, vladimir putin, kınama, bmgk

Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı

01:07 22.02.2022 (güncellendi: 01:20 22.02.2022)
© REUTERS / Hannibal HanschkeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Abone olGoogle news
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzalamasının ardından BMGK'yı acil toplantıya çağırdı ve Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım kararı almasını istedi.
Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile durum değerlendirmesi yaptı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.
Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
Ukrayna krizi
Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı
Dün, 21:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала