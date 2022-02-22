https://tr.sputniknews.com/20220222/macron-avrupanin-rusyaya-yaptirim-karari-almasini-istedi-1054098753.html
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:07+0300
2022-02-22T01:07+0300
2022-02-22T01:20+0300
emmanuel macron
ukrayna krizi
vladimir putin
kınama
bmgk
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Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile durum değerlendirmesi yaptı.Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
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emmanuel macron, vladimir putin, kınama, bmgk
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı
01:07 22.02.2022 (güncellendi: 01:20 22.02.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzalamasının ardından BMGK'yı acil toplantıya çağırdı ve Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım kararı almasını istedi.
Elysee Sarayı'nda güvenlik zirvesini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile durum değerlendirmesi yaptı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını kınadı.
Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.