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https://tr.sputniknews.com/20220222/manisada-eros-bebek-heykeli-ele-gecirildi-1054130136.html
Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi
Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilin 'Eros bebek' heykeli başı, heykele ait 3 parça halinde mermer... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-22T18:42+0300
yaşam
manisa
tarihi eser kaçakçılığı
heykel
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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün saat 21.00 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Sart Mahallesi'ndeki S.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerindeki aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1 Eros bebek heykeli başı ve 3 parça halinde Eros bebek heykeline ait gövde, 5 motifli sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi. S.B., gözaltına alındı. S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/kacakcilarin-evindeki-buzdolabindan-1-milyon-liralik-tarihi-eser-cikti-1054129136.html
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manisa, tarihi eser kaçakçılığı, heykel

Manisa'da 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi

18:42 22.02.2022
© DHASalihli'de 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi
Salihli'de 'Eros bebek' heykeli ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© DHA
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilin 'Eros bebek' heykeli başı, heykele ait 3 parça halinde mermer gövde ile motifli 5 sütun başı ve 3 motifli taş ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün saat 21.00 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Sart Mahallesi'ndeki S.B.'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerindeki aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1 Eros bebek heykeli başı ve 3 parça halinde Eros bebek heykeline ait gövde, 5 motifli sütun başlığı ve 3 adet motifli taş ele geçirildi. S.B., gözaltına alındı. S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
TÜRKİYE
Kaçakçıların evindeki buzdolabından 1 milyon liralık tarihi eser çıktı
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