https://tr.sputniknews.com/20220222/marmariste-saganakta-bazi-is-yerlerini-su-basti-agaclar-devrildi-1054123918.html
Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:48+0300
2022-02-22T15:48+0300
2022-02-22T15:48+0300
türkiye
marmaris
yağmur
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Marmaris'te sabahtan bu yana etkili olan orta kuvvetteki yağışta İçmeler Mahallesi'nde dereler taştı. Bazı ev ile iş yerleri su ve balçık içinde kalırken, ağaçlar devrildi. İçmeler'de yolun kapanması nedeniyle trafik tek yönlü kontrollü sağlanıyor.Hisarören Mahallesi Asparan mevkisinde de su taşkınları meydana geldi.Turunç Mahallesi'nde selle dağdan gelen tomruklar dereleri tıkadı. Bölgede cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.İçmeler ve Marmaris Körfezi'nde ise sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçede sağanak etkisini sürdürürken, sabahtan bu yana Marmaris'te metrekareye 89 kilogram yağış düştüğü bildirildi.Öte yandan, Bodrum ilçesinde de sabahtan bu yana aralıklarla sağanak etkili oluyor. İlçede yollarda zaman zaman ufak çaplı su taşkınları yaşanıyor.
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marmaris, yağmur
Marmaris'te sağanakta bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.
Marmaris'te sabahtan bu yana etkili olan orta kuvvetteki yağışta İçmeler Mahallesi'nde dereler taştı. Bazı ev ile iş yerleri su ve balçık içinde kalırken, ağaçlar devrildi. İçmeler'de yolun kapanması nedeniyle trafik tek yönlü kontrollü sağlanıyor.
Hisarören Mahallesi Asparan mevkisinde de su taşkınları meydana geldi.
Turunç Mahallesi'nde selle dağdan gelen tomruklar dereleri tıkadı. Bölgede cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı.
İçmeler ve Marmaris Körfezi'nde ise sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçede sağanak etkisini sürdürürken, sabahtan bu yana Marmaris'te metrekareye 89 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Öte yandan, Bodrum ilçesinde de sabahtan bu yana aralıklarla sağanak etkili oluyor. İlçede yollarda zaman zaman ufak çaplı su taşkınları yaşanıyor.