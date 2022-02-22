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https://tr.sputniknews.com/20220222/meksikada-katil-balina-tekneyi-kovaladi-1054112766.html
Meksika'da katil balina tekneyi kovaladı
Meksika'da katil balina tekneyi kovaladı
Meksika’da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T12:28+0300
2022-02-22T12:47+0300
katil balina
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Meksika’nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi.Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı. Teknedeki turistler ise katil balinanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/arjantinde-yalanci-katil-balinalar-kiyiya-vurdu-1053883381.html
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katil balina, meksika

Meksika'da katil balina tekneyi kovaladı

12:28 22.02.2022 (güncellendi: 12:47 22.02.2022)
© İHAKatil balina, Meksika
Katil balina, Meksika - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA
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Meksika’da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı.
Meksika’nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi.
Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı. Teknedeki turistler ise katil balinanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Arjantin'in Ushuaia kenti kıyılarında onlarca yalancı katil balina kıyıya vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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16 Şubat, 01:51
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