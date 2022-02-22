https://tr.sputniknews.com/20220222/meteorolojiden-11-ilde-kuvvetli-yagis-uyarisi-1054103283.html

Meteoroloji'den 11 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 11 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, 11 ilde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T06:40+0300

2022-02-22T06:40+0300

2022-02-22T06:41+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren 11 ildeki bazı bölgelerde kuvvetli, bazı yerlerde de çok kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.Açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.Antalya'nın doğusunda aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Güney Ege kıyılarında aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın da İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olacağı ifade edildi.Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un güney doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olmasının beklendiğine işaret edildi.Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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