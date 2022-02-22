https://tr.sputniknews.com/20220222/oecd-dunya-genelinde-plastik-atiklarin-sadece-yuzde-9u-geri-donusturulebiliyor-1054125919.html

OECD: Dünya genelinde plastik atıkların sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor

OECD: Dünya genelinde plastik atıkların sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor

OECD, dünya genelinde mevcut plastik atıkların sadece yüzde 9'unun başarılı şekilde geri dönüştürüldüğünü belirterek, plastik atığı azaltmak için... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T16:36+0300

2022-02-22T16:36+0300

2022-02-22T16:39+0300

yaşam

plastik atık

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

küresel

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 'Küresel Plastik Görünümü' raporunu yayımladı.2000 yılında 234 milyon ton olan dünya genelinde plastik üretiminin 2019'da 460 milyon tona ulaştığı belirtilen raporda, 2000 yılında 156 milyon ton olan plastik atık miktarının da iki katından fazla artarak 2019'da 353 milyon tona çıktığı bildirildi.Raporda, geri dönüşüm sırasındaki kayıpları hesaba kattıktan sonra plastik atıkların sadece yüzde 9'unun başarılı şekilde geri dönüştüğü kaydedildi.Küresel plastik atıkların yüzde 19'unun yakılırken, yaklaşık yüzde 50'sinin düzenli çöp depolama alanlarına gittiği, geriye kalan yüzde 22'sinin de kontrolsüz çöp sahaları veya çevreye atıldığı bildirilen raporda, plastiklerin 2019'da küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 3.4'ünden sorumlu olduğu belirtildi.Raporda, küresel plastik kullanımının genel olarak düşmesine karşın son 2 yılda Kovid-19 salgınında koruyucu ekipman ve tek kullanımlık plastik atıkların arttığı vurgulandı.Plastik kullanımının, Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de ekonomik faaliyetlerin azalmasıyla bir önceki yıla göre yüzde 2.2 düştüğü belirtilen raporda, tek kullanımlık plastiklerin kullanımının yükselirken, ekonomiler toparlandıkça plastik kullanımının tekrar artmasının beklendiği kaydedildi.OECD, düşük ve orta gelirli ülkeler için yılda 25 milyar euro kalkınma yardımı dahil olmak üzere 'atık yönetimi altyapısının iyileştirilmesi' için uluslararası bir yaklaşım çağrısında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220209/greenpeace-ingiltereden-turkiyeye-ithal-edilen-plastik-atiklar-zehirli-kimyasallar-saciyor-1053642853.html

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plastik atık, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), küresel