https://tr.sputniknews.com/20220222/otobus-soforunu-bicaklayan-kisi-tutuklandi-1054102633.html
Otobüs şoförünü bıçaklayan kişi tutuklandı
Otobüs şoförünü bıçaklayan kişi tutuklandı
Eskişehir’de biletsiz yolcuları almak istemeyen otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T05:18+0300
2022-02-22T05:18+0300
2022-02-22T05:17+0300
türkiye
eskişehir
bıçak
otobüs
otobüs şöförü
bıçakla yaralama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054102493_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_0fbb481ced2a7bd0582d46bd85725603.jpg
Eskişehir’de meydana gelen olayda, biletsiz binmek isteyen iki kadın yolcuya otobüs şoförü Barış Odabaşı engel oldu. Kadınların yaptığı telefon görüşmesi sonrası durağa gelen şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı ile önce tartıştı daha sonra yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesiyle bıçağına davranan Gökhan P., Barış Odabaşı’yı ikisi bacağından birisi karnından olmak üzere 3 yerinden yaraladı. Durağa geldiği arabayla olay yerinden kaçan Gökhan P., daha sonra polise teslim oldu.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Barış Odabaşı’nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Gökhan P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Kasten yaralama’ suçundan hakim karşısına çıkarılan Gökhan P.'nin, tutuklu yargılanmasına karar verildi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan P., cezaevine götürüldü.
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054102493_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_35d92e6d312dcb9fa6f9926cce48fff4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eskişehir, bıçak, otobüs, otobüs şöförü, bıçakla yaralama
Otobüs şoförünü bıçaklayan kişi tutuklandı
Abone ol
Eskişehir’de biletsiz yolcuları almak istemeyen otobüs şoförünü 3 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir’de meydana gelen olayda, biletsiz binmek isteyen iki kadın yolcuya otobüs şoförü Barış Odabaşı engel oldu. Kadınların yaptığı telefon görüşmesi sonrası durağa gelen şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı ile önce tartıştı daha sonra yumruklarla saldırdı.
Kavganın büyümesiyle bıçağına davranan Gökhan P., Barış Odabaşı’yı ikisi bacağından birisi karnından olmak üzere 3 yerinden yaraladı. Durağa geldiği arabayla olay yerinden kaçan Gökhan P., daha sonra polise teslim oldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Barış Odabaşı’nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Gökhan P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
‘Kasten yaralama’ suçundan hakim karşısına çıkarılan Gökhan P.'nin, tutuklu yargılanmasına karar verildi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gökhan P., cezaevine götürüldü.