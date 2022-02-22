https://tr.sputniknews.com/20220222/peskov-ukrayna-konusundaki-gorus-ayriliklari-rusya-turkiye-iliskileri-icin-engel-degil-1054129576.html
Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil
Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T18:19+0300
2022-02-22T18:19+0300
2022-02-22T18:47+0300
dmitriy peskov
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donetsk
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusundaki açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar (açıklama ve ziyaret) arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse buna işaret etmedi" yanıtını verdi.'Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurması mümkün' Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220222/putinin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizliklarini-tanima-kararina-kadar-gelen-surecte-neler-yasandi-1054121287.html
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ukrayna
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dmitriy peskov, rusya, türkiye, ukrayna, ankara, moskova, recep tayyip erdoğan, donetsk halk milisleri idaresi, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, lugansk, vladimir putin
Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil
18:19 22.02.2022 (güncellendi: 18:47 22.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.
Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusundaki açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar (açıklama ve ziyaret) arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse buna işaret etmedi" yanıtını verdi.
'Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurması mümkün'
Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
"İmkansız bir şey yok. Eğer sorumlu bir tutum sergilenirse, birbirine saygıyla yaklaşılırsa, sözler tutulursa, kendi vatandaşlarına saldırılmazsa, o zaman her şey mümkün."