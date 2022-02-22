https://tr.sputniknews.com/20220222/peskov-ukrayna-konusundaki-gorus-ayriliklari-rusya-turkiye-iliskileri-icin-engel-degil-1054129576.html

Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil

Peskov: Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T18:19+0300

2022-02-22T18:19+0300

2022-02-22T18:47+0300

dmitriy peskov

rusya

türkiye

ukrayna

ankara

moskova

recep tayyip erdoğan

donetsk halk milisleri idaresi

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusundaki açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar (açıklama ve ziyaret) arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse buna işaret etmedi" yanıtını verdi.'Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurması mümkün' Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220222/putinin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizliklarini-tanima-kararina-kadar-gelen-surecte-neler-yasandi-1054121287.html

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ukrayna

ankara

moskova

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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