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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/politico-ab-donetsk-ve-lugansk-sakinlerine-verilen-rusya-pasaportlarini-tanimama-konusunda-anlasti-1054131973.html
Politico: AB, Donetsk ve Lugansk sakinlerine verilen Rusya pasaportlarını tanımama konusunda anlaştı
Politico: AB, Donetsk ve Lugansk sakinlerine verilen Rusya pasaportlarını tanımama konusunda anlaştı
ABD merkezli Politico gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Donbass ile ithalat ve ihracatın yasaklanması, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T19:42+0300
2022-02-22T19:42+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
ab
abd
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Politico, diplomatların açıklamalarına atıfta bulunarak AB ülkeleri büyükelçilerinin Donbass ile ithalat ve ihracatın yasaklanması, ayrıca DNR ve LNR sakinlerinin aldıkları Rusya pasaportlarının tanınmaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan kaynak, “Büyükelçiler Kırım'ın ilhakından sonra ortaya çıkan iki oluşumun (DNR ve LNR) vatandaşlarına verilen Rusya pasaportlarının tanınmaması politikasını kabul etti” diye konuştu.Açıklamaya göre diplomatlar ayrıca politikacılar, askerler, ekonomik operatörler ve dezenformasyon yayıcıları olarak dört kategoriye ayrılmış isim ve kuruluş listesi üzerinde anlaştı.Donbass'ta geçen hafta gerilim tırmanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam DNR ve LNR'nin bağımsızlığını tanıdı ve dostluk anlaşmalarını imzaladı. Bugün ise Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, tanıma anlaşmasını onayladı. Avrupa ve ABD ise bu karara yanıt olarak Rusya'ya yaptırım uygulama sözü verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donbass-cumhuriyetlerini-anayasalarinda-belirtilen-sinirlar-icerisinde-tanidik-1054131666.html
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donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, ab, abd

Politico: AB, Donetsk ve Lugansk sakinlerine verilen Rusya pasaportlarını tanımama konusunda anlaştı

19:42 22.02.2022
© Sputnik / Sergei Averin / Fotoğraf bankasına girDonbass'ta durum
Donbass'ta durum - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Sergei Averin
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ABD merkezli Politico gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Donbass ile ithalat ve ihracatın yasaklanması, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) sakinlerinin aldıkları Rusya pasaportlarının tanınmaması konusunda anlaştıklarını yazdı.
Politico, diplomatların açıklamalarına atıfta bulunarak AB ülkeleri büyükelçilerinin Donbass ile ithalat ve ihracatın yasaklanması, ayrıca DNR ve LNR sakinlerinin aldıkları Rusya pasaportlarının tanınmaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.
Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan kaynak, “Büyükelçiler Kırım'ın ilhakından sonra ortaya çıkan iki oluşumun (DNR ve LNR) vatandaşlarına verilen Rusya pasaportlarının tanınmaması politikasını kabul etti” diye konuştu.
Açıklamaya göre diplomatlar ayrıca politikacılar, askerler, ekonomik operatörler ve dezenformasyon yayıcıları olarak dört kategoriye ayrılmış isim ve kuruluş listesi üzerinde anlaştı.
Donbass'ta geçen hafta gerilim tırmanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam DNR ve LNR'nin bağımsızlığını tanıdı ve dostluk anlaşmalarını imzaladı. Bugün ise Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, tanıma anlaşmasını onayladı. Avrupa ve ABD ise bu karara yanıt olarak Rusya'ya yaptırım uygulama sözü verdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Putin: Donbass cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık
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