https://tr.sputniknews.com/20220222/politico-ab-donetsk-ve-lugansk-sakinlerine-verilen-rusya-pasaportlarini-tanimama-konusunda-anlasti-1054131973.html

Politico: AB, Donetsk ve Lugansk sakinlerine verilen Rusya pasaportlarını tanımama konusunda anlaştı

Politico: AB, Donetsk ve Lugansk sakinlerine verilen Rusya pasaportlarını tanımama konusunda anlaştı

ABD merkezli Politico gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Donbass ile ithalat ve ihracatın yasaklanması, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T19:42+0300

2022-02-22T19:42+0300

2022-02-22T19:42+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti

ab

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Politico, diplomatların açıklamalarına atıfta bulunarak AB ülkeleri büyükelçilerinin Donbass ile ithalat ve ihracatın yasaklanması, ayrıca DNR ve LNR sakinlerinin aldıkları Rusya pasaportlarının tanınmaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan kaynak, “Büyükelçiler Kırım'ın ilhakından sonra ortaya çıkan iki oluşumun (DNR ve LNR) vatandaşlarına verilen Rusya pasaportlarının tanınmaması politikasını kabul etti” diye konuştu.Açıklamaya göre diplomatlar ayrıca politikacılar, askerler, ekonomik operatörler ve dezenformasyon yayıcıları olarak dört kategoriye ayrılmış isim ve kuruluş listesi üzerinde anlaştı.Donbass'ta geçen hafta gerilim tırmanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam DNR ve LNR'nin bağımsızlığını tanıdı ve dostluk anlaşmalarını imzaladı. Bugün ise Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, tanıma anlaşmasını onayladı. Avrupa ve ABD ise bu karara yanıt olarak Rusya'ya yaptırım uygulama sözü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donbass-cumhuriyetlerini-anayasalarinda-belirtilen-sinirlar-icerisinde-tanidik-1054131666.html

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