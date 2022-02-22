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SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-baris-gucu-operasyonlari-talimati-verdi-1054097971.html
Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:35+0300
2022-02-22T00:35+0300
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252
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rusya

Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi

00:35 22.02.2022
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Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
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