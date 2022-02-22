https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-baris-gucu-operasyonlari-talimati-verdi-1054097971.html
Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:35+0300
2022-02-22T00:35+0300
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Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
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Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi