https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donetsk-ve-lugansk-ile-anlasmalarin-onaylanmasina-iliskin-federal-yasalari-imzaladi-1054131408.html

Putin, Donetsk ve Lugansk ile anlaşmaların onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı

Putin, Donetsk ve Lugansk ile anlaşmaların onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ile dostluk ve işbirliği anlaşmalarının onaylanmasına... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T19:29+0300

2022-02-22T19:29+0300

2022-02-22T19:31+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

donetsk

lugans halk cumhuriyeti

kremlin

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Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.Putin ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı da imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.Putin dün Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyan kararnameleri imzalamıştı, buna ek olarak DNR ve LNR liderleri ile dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmaları da imzalanmıştı.Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, söz konusu anlaşmaları bugün oybirliği ile onayladı. Aynı zamanda yasaların resmen yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiğine dair revizyonlar yapıldı. Anlaşmalar, ‘onay sertifikalarının teati edildiği gün’ yürürlüğe girecek.

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vladimir putin, rusya, donetsk, lugans halk cumhuriyeti, kremlin