Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donetsk-ve-lugansk-ile-anlasmalarin-onaylanmasina-iliskin-federal-yasalari-imzaladi-1054131408.html
Putin, Donetsk ve Lugansk ile anlaşmaların onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı
Putin, Donetsk ve Lugansk ile anlaşmaların onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ile dostluk ve işbirliği anlaşmalarının onaylanmasına... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T19:29+0300
2022-02-22T19:31+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
donetsk
lugans halk cumhuriyeti
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054095576_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_6b41332852c3d253c666961b6a2bb8f0.jpg
Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.Putin ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı da imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.Putin dün Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyan kararnameleri imzalamıştı, buna ek olarak DNR ve LNR liderleri ile dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmaları da imzalanmıştı.Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, söz konusu anlaşmaları bugün oybirliği ile onayladı. Aynı zamanda yasaların resmen yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiğine dair revizyonlar yapıldı. Anlaşmalar, ‘onay sertifikalarının teati edildiği gün’ yürürlüğe girecek.
rusya
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054095576_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_f02e307edbbb63c8a2d2c87cac2be6a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, donetsk, lugans halk cumhuriyeti, kremlin

Putin, Donetsk ve Lugansk ile anlaşmaların onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı

19:29 22.02.2022 (güncellendi: 19:31 22.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ile dostluk ve işbirliği anlaşmalarının onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.
Putin ayrıca Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin yasayı da imzaladı. Belge, Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.
Putin dün Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyan kararnameleri imzalamıştı, buna ek olarak DNR ve LNR liderleri ile dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmaları da imzalanmıştı.
Devlet Duması ve Federasyon Konseyi, söz konusu anlaşmaları bugün oybirliği ile onayladı. Aynı zamanda yasaların resmen yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiğine dair revizyonlar yapıldı. Anlaşmalar, ‘onay sertifikalarının teati edildiği gün’ yürürlüğe girecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала