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RTÜK'ün lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdığı Deutsche Welle yargıya gidiyor
RTÜK'ün lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdığı Deutsche Welle yargıya gidiyor
Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmayacağını, konuyu yargıya... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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Deutsche Welle' den yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün, DW'nin internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusunda bulunmasını istediği belirtildi.Tebligat, RTÜK'ün internet sitesinde 21 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyu şu sözlerle değerlendirdi:Açıklamada, DW'nin haber sunan diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra, Türkiye'de insanların bağımsız bilgi alabilecekleri az sayıdaki kaynaktan biri olduğu vurgulandı.DW'nin yanı sıra Amerika'nın Sesi (Voice of America) ve Euronews de RTÜK'ün internet sitesi aracılığıyla lisans başvurusunda bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.Açıklamada, DW'nin 2019 yılında kabul edilen yasa uyarınca Türkiye'de bir irtibat bürosu kurduğu belirtilerek, Şubat 2020'den bu yana da Türkiye'deki ilgili bakanlığa kayıtlı bulunduğu ve bu kaydın İstanbul'daki muhabir ofisinden bağımsız olduğu belirtildi.
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RTÜK'ün lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdığı Deutsche Welle yargıya gidiyor

22:51 22.02.2022 (güncellendi: 22:52 22.02.2022)
© REUTERS / Annegret HilseDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmayacağını, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
Deutsche Welle' den yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün, DW'nin internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusunda bulunmasını istediği belirtildi.
Tebligat, RTÜK'ün internet sitesinde 21 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyu şu sözlerle değerlendirdi:
Türkiye'de yerel medya halihazırda kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuluyorken, şimdi uluslararası medyanın da haberleri kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu önlem, programların yayın şekilleriyle değil, doğrudan gazetecilik içerikleriyle ilgilidir. Bu, münferit, eleştirel haberlerde, bu haberlerin silinmemesi halinde Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme fırsatı verir. Bu da sansür olasılığını açık hale getirir. Buna karşı çıkacağız ve Türk mahkemeleri nezdinde dava açacağız.
Açıklamada, DW'nin haber sunan diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra, Türkiye'de insanların bağımsız bilgi alabilecekleri az sayıdaki kaynaktan biri olduğu vurgulandı.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
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DW'nin yanı sıra Amerika'nın Sesi (Voice of America) ve Euronews de RTÜK'ün internet sitesi aracılığıyla lisans başvurusunda bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.
Açıklamada, DW'nin 2019 yılında kabul edilen yasa uyarınca Türkiye'de bir irtibat bürosu kurduğu belirtilerek, Şubat 2020'den bu yana da Türkiye'deki ilgili bakanlığa kayıtlı bulunduğu ve bu kaydın İstanbul'daki muhabir ofisinden bağımsız olduğu belirtildi.
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