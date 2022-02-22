https://tr.sputniknews.com/20220222/rtukun-lisans-basvurusu-icin-72-saat-sure-tanidigi-deutsche-welle-yargiya-gidiyor-1054138057.html

RTÜK'ün lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdığı Deutsche Welle yargıya gidiyor

RTÜK'ün lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdığı Deutsche Welle yargıya gidiyor

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmayacağını, konuyu yargıya... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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Deutsche Welle' den yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün, DW'nin internet aracılığıyla Türkiye'ye yönelik yayınlarını sürdürebilmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusunda bulunmasını istediği belirtildi.Tebligat, RTÜK'ün internet sitesinde 21 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyu şu sözlerle değerlendirdi:Açıklamada, DW'nin haber sunan diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra, Türkiye'de insanların bağımsız bilgi alabilecekleri az sayıdaki kaynaktan biri olduğu vurgulandı.DW'nin yanı sıra Amerika'nın Sesi (Voice of America) ve Euronews de RTÜK'ün internet sitesi aracılığıyla lisans başvurusunda bulunmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.Açıklamada, DW'nin 2019 yılında kabul edilen yasa uyarınca Türkiye'de bir irtibat bürosu kurduğu belirtilerek, Şubat 2020'den bu yana da Türkiye'deki ilgili bakanlığa kayıtlı bulunduğu ve bu kaydın İstanbul'daki muhabir ofisinden bağımsız olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-islemeye-basladi-1054082513.html

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