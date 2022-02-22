https://tr.sputniknews.com/20220222/rus-disisleri-moskova-kievle-diplomatik-iliskileri-kesmek-istemiyor--1054118341.html

Rus Dışişleri: Moskova, Kiev'le diplomatik ilişkileri kesmek istemiyor

Rus Dışişleri: Moskova, Kiev'le diplomatik ilişkileri kesmek istemiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Kiev'le diplomatik ilişkileri kesmek istemediğini belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T13:53+0300

2022-02-22T13:53+0300

2022-02-22T14:20+0300

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Sputnik'e konuşan Rudenko, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınması sonrası Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi olasılığını değerlendirdikleri yönündeki açıklamasını yorumladı. Rudenko, "Bu, Kiev'in kararı olur. Biz böyle bir kararı düşünmüyoruz, bu bizim seçimimiz değil. Biz, her zaman Kiev'le diyaloğa hazırız" dedi.Donetsk ve Lugansk'ın hangi sınırlar dahilinde tanınacağı sorusuna, "Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin iktidar yetkilerini kullandığı sınırlar dahilinde" yanıtını veren Rudenko, Donetsk ve Lugansk'ta görev yapacak Rus büyükelçi adaylarının en yakın zamanda belirleneceğini kaydetti.Tanıma kararının ardından Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya formatının geçerliliğini koruyup korumadığının sorulması üzerine Rudenko, "Avrupalı partnerlerimiz de dahil herkesle diyaloğa hazırız" dedi.'Minsk anlaşmalarının zamanının geçtiğine kanaat getirdik' Minsk anlaşmalarının ise Kiev yüzünden yürürlülüğünü yitirdiğini kaydeden Rudenko, "Çok zor olmasına rağmen 8 yıl boyunca bu anlaşmaları kurtarmak için her türlü girişimde bulunduk, ancak maalesef başarısız olduk. Son bir haftadaki olaylar ise durumun kötüye gideceğini gösterdi. Donbass'ın güç yoluyla ele geçirilmesi için üçüncü girişim planlanıyor. Açılan ateşleri, insanların tahliye edildiğini görüyorsunuz, bu nedenle biz, Minsk anlaşmalarının zamanının geçtiğine kanaat getirdik" ifadelerini kullandı.

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