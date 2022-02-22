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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/rusya-disisleri-bakanligi-profil-fotografini-22022022-yazan-bir-gorselle-degistirdi-1054099375.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını '22.02.2022' yazan bir görselle değiştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını '22.02.2022' yazan bir görselle değiştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabının profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:42+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lugansk ve Donetsk Halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıdığına dair sözleşmeyi imzalamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka seslendi. Putin, Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzaladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Paseçnik de Putin'in imzaladığı işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının altına imzalarını attı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını '22.02.2022' yazan bir görselle değiştirdi

01:42 22.02.2022 (güncellendi: 01:44 22.02.2022)
© Twitter/ @mfa_russiaRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Twitter/ @mfa_russia
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabının profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lugansk ve Donetsk Halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıdığına dair sözleşmeyi imzalamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka seslendi. Putin, Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzaladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Paseçnik de Putin'in imzaladığı işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının altına imzalarını attı.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
Ukrayna krizi
Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı
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