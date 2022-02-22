https://tr.sputniknews.com/20220222/rusya-disisleri-bakanligi-profil-fotografini-22022022-yazan-bir-gorselle-degistirdi-1054099375.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını '22.02.2022' yazan bir görselle değiştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını '22.02.2022' yazan bir görselle değiştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabının profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T01:42+0300

2022-02-22T01:42+0300

2022-02-22T01:44+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lugansk ve Donetsk Halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıdığına dair sözleşmeyi imzalamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka seslendi. Putin, Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi. Rusya lideri Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzaladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Paseçnik de Putin'in imzaladığı işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma anlaşmasının altına imzalarını attı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html

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