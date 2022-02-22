https://tr.sputniknews.com/20220222/rusya-disisleri-donetsk-ve-luganskin-taninmasi-zor-ancak-tek-olasi-adimdi-1054122121.html

Rusya Dışişleri: Donetsk ve Lugansk'ın tanınması, zor ancak tek olası adımdı

Rusya Dışişleri: Donetsk ve Lugansk'ın tanınması, zor ancak tek olası adımdı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) tanınmasıyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun zor ancak... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T15:06+0300

2022-02-22T15:06+0300

2022-02-22T15:06+0300

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı'nın bu kararının, öncelikle insani mülahazalarla, yüz binlerce Rusya vatandaşı da dahil DHC ve LHC'nin sivil nüfusunu Donbass sorununu güç yoluyla çözme girişimlerinden vazgeçmeyen mevcut Ukrayna rejiminin oluşturduğu gerçek yaşam ve güvenlik tehdidinden koruma arzusu tarafından dikte edildiğini belirten bakanlık, Kiev'in yurttaşlarıyla siyasi bir anlaşmaya varmak yerine, onlara karşı askeri bir cezalandırma harekatı, özü itibarıyla bir iç savaş başlattığına dikkat çekti.2015 yılında Minsk Anlaşmalarının imzalandığını ve bu belgenin Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaya siyasi çözüm bulma ve Donbass'ı Ukrayna'ya yeniden entegre etme fırsatı sunduğunu anımsatan bakanlık, ancak Ukraynalı yetkililerin Donbass'la doğrudan diyaloğu doğrudan reddettiklerini ve krizi askeri yoldan çözme niyetinde olduklarını söylediklerini ve aslında Kiev'in Minsk anlaşmalarından çok uzun süre çıktığını vurguladı.Tüm bu yıllar boyunca DHC ve LHC sahinlerinin sürekli olarak top ve havan ateşi altında yaşadığını, çocuklar da dahil binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ve on binlercesinin yaralandığını, Donbass'a karşı ulaşım ve ekonomi ablukası uygulandığını, bölgedeki sakinlerin emeklilik ve sosyal yardım ödemelerinin kesildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin 'kendi halkına yönelik soykırımdan başka bir şey olmadığını' vurguladı.Bakanlık, Donbass'taki cumhuriyetlerin nüfusunun Kiev hükümeti tarafından fiziken yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydederek şöyle devam etti: "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması, bu koşullarda zorunlu ve tek olası karar. Bu, DHC ve LHC sakinlerine barışçıl yaşam, meşru hak ve çıkarlarını koruma haklarının garantisi görevi görmek üzere tasarlandı. Karar, BM Şartı, 1970 tarihli Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge, AGİT Helsinki Nihai Senedi ve diğer temel uluslararası belgelerin hükümleri temelinde Donbass sakinlerinin özgür iradesi dikkate alınarak verildi."Bakanlık, Rusya'nın diğer devletleri DHC ve LHC'yi tanımaya çağırdığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220222/kremlin-donbassa-guclerimizi-gonderip-gondermeyecegimize-gelismelere-gore-karar-verecegiz-1054118385.html

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