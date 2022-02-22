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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/rusya-disisleri-donetsk-ve-luganskin-taninmasi-zor-ancak-tek-olasi-adimdi-1054122121.html
Rusya Dışişleri: Donetsk ve Lugansk'ın tanınması, zor ancak tek olası adımdı
Rusya Dışişleri: Donetsk ve Lugansk'ın tanınması, zor ancak tek olası adımdı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) tanınmasıyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun zor ancak... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T15:06+0300
2022-02-22T15:06+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
donetsk
lugansk
ukrayna
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Rusya Devlet Başkanı'nın bu kararının, öncelikle insani mülahazalarla, yüz binlerce Rusya vatandaşı da dahil DHC ve LHC'nin sivil nüfusunu Donbass sorununu güç yoluyla çözme girişimlerinden vazgeçmeyen mevcut Ukrayna rejiminin oluşturduğu gerçek yaşam ve güvenlik tehdidinden koruma arzusu tarafından dikte edildiğini belirten bakanlık, Kiev'in yurttaşlarıyla siyasi bir anlaşmaya varmak yerine, onlara karşı askeri bir cezalandırma harekatı, özü itibarıyla bir iç savaş başlattığına dikkat çekti.2015 yılında Minsk Anlaşmalarının imzalandığını ve bu belgenin Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaya siyasi çözüm bulma ve Donbass'ı Ukrayna'ya yeniden entegre etme fırsatı sunduğunu anımsatan bakanlık, ancak Ukraynalı yetkililerin Donbass'la doğrudan diyaloğu doğrudan reddettiklerini ve krizi askeri yoldan çözme niyetinde olduklarını söylediklerini ve aslında Kiev'in Minsk anlaşmalarından çok uzun süre çıktığını vurguladı.Tüm bu yıllar boyunca DHC ve LHC sahinlerinin sürekli olarak top ve havan ateşi altında yaşadığını, çocuklar da dahil binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ve on binlercesinin yaralandığını, Donbass'a karşı ulaşım ve ekonomi ablukası uygulandığını, bölgedeki sakinlerin emeklilik ve sosyal yardım ödemelerinin kesildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin 'kendi halkına yönelik soykırımdan başka bir şey olmadığını' vurguladı.Bakanlık, Donbass'taki cumhuriyetlerin nüfusunun Kiev hükümeti tarafından fiziken yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydederek şöyle devam etti: "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması, bu koşullarda zorunlu ve tek olası karar. Bu, DHC ve LHC sakinlerine barışçıl yaşam, meşru hak ve çıkarlarını koruma haklarının garantisi görevi görmek üzere tasarlandı. Karar, BM Şartı, 1970 tarihli Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge, AGİT Helsinki Nihai Senedi ve diğer temel uluslararası belgelerin hükümleri temelinde Donbass sakinlerinin özgür iradesi dikkate alınarak verildi."Bakanlık, Rusya'nın diğer devletleri DHC ve LHC'yi tanımaya çağırdığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220222/kremlin-donbassa-guclerimizi-gonderip-gondermeyecegimize-gelismelere-gore-karar-verecegiz-1054118385.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, donetsk, lugansk, ukrayna

Rusya Dışişleri: Donetsk ve Lugansk'ın tanınması, zor ancak tek olası adımdı

15:06 22.02.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) tanınmasıyla ilgili yazılı açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun zor ancak tek olası adım olduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı'nın bu kararının, öncelikle insani mülahazalarla, yüz binlerce Rusya vatandaşı da dahil DHC ve LHC'nin sivil nüfusunu Donbass sorununu güç yoluyla çözme girişimlerinden vazgeçmeyen mevcut Ukrayna rejiminin oluşturduğu gerçek yaşam ve güvenlik tehdidinden koruma arzusu tarafından dikte edildiğini belirten bakanlık, Kiev'in yurttaşlarıyla siyasi bir anlaşmaya varmak yerine, onlara karşı askeri bir cezalandırma harekatı, özü itibarıyla bir iç savaş başlattığına dikkat çekti.
2015 yılında Minsk Anlaşmalarının imzalandığını ve bu belgenin Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaya siyasi çözüm bulma ve Donbass'ı Ukrayna'ya yeniden entegre etme fırsatı sunduğunu anımsatan bakanlık, ancak Ukraynalı yetkililerin Donbass'la doğrudan diyaloğu doğrudan reddettiklerini ve krizi askeri yoldan çözme niyetinde olduklarını söylediklerini ve aslında Kiev'in Minsk anlaşmalarından çok uzun süre çıktığını vurguladı.
Tüm bu yıllar boyunca DHC ve LHC sahinlerinin sürekli olarak top ve havan ateşi altında yaşadığını, çocuklar da dahil binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ve on binlercesinin yaralandığını, Donbass'a karşı ulaşım ve ekonomi ablukası uygulandığını, bölgedeki sakinlerin emeklilik ve sosyal yardım ödemelerinin kesildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin 'kendi halkına yönelik soykırımdan başka bir şey olmadığını' vurguladı.
Bakanlık, Donbass'taki cumhuriyetlerin nüfusunun Kiev hükümeti tarafından fiziken yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydederek şöyle devam etti: "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması, bu koşullarda zorunlu ve tek olası karar. Bu, DHC ve LHC sakinlerine barışçıl yaşam, meşru hak ve çıkarlarını koruma haklarının garantisi görevi görmek üzere tasarlandı. Karar, BM Şartı, 1970 tarihli Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge, AGİT Helsinki Nihai Senedi ve diğer temel uluslararası belgelerin hükümleri temelinde Donbass sakinlerinin özgür iradesi dikkate alınarak verildi."
Bakanlık, Rusya'nın diğer devletleri DHC ve LHC'yi tanımaya çağırdığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Donbass’a güçlerimizi gönderip göndermeyeceğimize gelişmelere göre karar vereceğiz
13:54
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