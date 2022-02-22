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Scholz: Alman hükümeti Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurdu
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https://tr.sputniknews.com/20220222/scholz-alman-hukumeti-kuzey-akim-2nin-tescillenmesi-surecini-durdurdu-1054119670.html
Scholz: Alman hükümeti Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurdu
Scholz: Alman hükümeti Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurdu
ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanmasının artçısı olarak Batı'dan yaptırım açıklamaları sökün ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T14:10+0300
2022-02-22T14:24+0300
dünya
almanya
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ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesine koşut Batı'dan Rusya'ya yaptırım uygulanacağı açıklamaları geliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu belirtti. Scholz, gerekçe olarak, 'Rusya'nın tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini ve Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgeleri halk cumhuriyetleri olarak tanıyarak anlaşılmaz, haksız bir adım attığını' söyledi.Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk etmesi planlanan boru hattının durdurulmasının 'Moskova'ya bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağına dair net bir sinyal' olduğunu dile getiren Scholz, "Rusya'nın dünyada desteği yok" dedi. Şansölye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'en büyük saygısını' dile getirdi.
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Scholz: Alman hükümeti Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurdu

14:10 22.02.2022 (güncellendi: 14:24 22.02.2022)
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ABD'nin Rusya ile çıkardığı Ukrayna krizinin tırmanmasının artçısı olarak Batı'dan yaptırım açıklamaları sökün ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin, Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu duyurdu.
ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesine koşut Batı'dan Rusya'ya yaptırım uygulanacağı açıklamaları geliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu belirtti.
Scholz, gerekçe olarak, 'Rusya'nın tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini ve Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgeleri halk cumhuriyetleri olarak tanıyarak anlaşılmaz, haksız bir adım attığını' söyledi.
Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk etmesi planlanan boru hattının durdurulmasının 'Moskova'ya bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağına dair net bir sinyal' olduğunu dile getiren Scholz, "Rusya'nın dünyada desteği yok" dedi. Şansölye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'en büyük saygısını' dile getirdi.
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