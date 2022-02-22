Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220222/senegal-stadinin-acilis-torenine-katilan-erdogan-dostluk-maci-oncesi-baslama-vurusunu-yapti-1054139148.html
Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı
Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T23:30+0300
2022-02-22T23:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
senegal
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054139011_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_29e0aac943ac31828f025a81718631ce.jpg
Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
türkiye
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054139011_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_545150a525e6244d6e63b6b574b2dcf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, senegal, maç

Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı

23:30 22.02.2022 (güncellendi: 23:32 22.02.2022)
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Abone olGoogle news
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.
Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.
© DHASenegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
© DHA
Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
© DHASenegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.
© DHA
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала