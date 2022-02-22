https://tr.sputniknews.com/20220222/senegal-stadinin-acilis-torenine-katilan-erdogan-dostluk-maci-oncesi-baslama-vurusunu-yapti-1054139148.html

Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı

Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı

Senegal resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin imzasını taşıyan Senegal Stadı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dostluk... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T23:30+0300

2022-02-22T23:30+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

senegal

maç

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Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostluk maçı öncesi başlama vuruşunu yaptı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, senegal, maç